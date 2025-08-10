Hermosillo, Sonora.- Manuel “N”, alias “El Meño”, señalado como probable responsable del delito de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y robo con violencia, en perjuicio del chofer de aplicación Martín Guadalupe “N” de 48 años, fue detenido en Cancún.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora en coordinación con la Fiscalía de Quintana Roo y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), logró la detención del imputado.

El caso se remonta al 11 de julio de 2025, cuando la víctima, conductor de plataforma, aceptó un viaje solicitado por una persona identificada como Antonio “N”, sin embargo, quien abordó el vehículo fue Manuel “N”, alias “El Meño”, quien solicitó que lo llevara de la colonia Centro en Hermosillo, a San Pedro, en la zona rural oriente de la ciudad.

La Fiscalía de Sonora indicó que el detenido cuenta con un largo prontuario criminal que incluye antecedentes por lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, corrupción de menores, conducción punible de vehículo, violencia familiar, incumplimiento de obligaciones familiares y abuso de confianza.

Ese mismo día, el imputado llegó a un rancho conduciendo el vehículo de la víctima y portando un arma de fuego, en donde se estableció que dicho sujeto manifestó haber asesinado al conductor y deshacerse del cuerpo en el relleno sanitario del rancho, con lo que se obtuvo la Orden de Aprehensión ante el juez.

La investigación avanzó significativamente el 25 de julio de 2025, cuando mediante búsqueda con drones y retroexcavadora se localizaron restos óseos, incluyendo un cráneo con orificio de bala.

Periciales confirmaron mediante análisis de ADN que dichos restos correspondían a Martín Guadalupe “N” y posteriormente, el 26 de julio de 2025, se encontraron más restos óseos en las inmediaciones del rancho, confirmándose así la participación del probable responsable.

Mediante labores de inteligencia, el 28 de julio de 2025 se logró ubicar al imputado en Cancún, Quintana Roo a donde había huido para evadirse de la acción de la justicia, pero el 31 de julio de 2025, agentes AMIC abordaron un vuelo con destino ha dicho lugar para ejecutar la orden de aprehensión, misma que se ejecutó finalmente, el 6 de agosto de 2025, en coordinación con la Fiscalía de dicho estado en Playa del Carmen, donde se localizó y detuvo al imputado en una obra de remodelación de un hotel, en donde se le capturó y fue trasladado a Hermosillo para ser puesto a disposición del juez.

En audiencia, se formuló imputación y se logró la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, quedando el señalado internado en un centro de reinserción social a la espera de que se determine su situación jurídica.

