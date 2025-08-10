Más Información

Sisal, Yucatán.- Pobladores de este puerto del poniente del Estado, denunciaron la de una palapa sin permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual, aseguran, afecta la temporada de anidación de la tortuga carey.

De acuerdo con los habitantes, la estructura cuenta con potentes reflectores que alteran el proceso natural de las tortugas, incluso el fin de semana decenas de crías eclosionaron bajo las maderas de las cabañas colocadas de manera irregular.

La palapa también tendría instaladas regaderas con servicio de agua, lo que, según los denunciantes, confirma su uso no autorizado.

Los pobladores hicieron un llamado urgente a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () para intervenir de inmediato y detener estas prácticas, que consideran un riesgo para la fauna protegida.

Asimismo, señalaron a la Comisión Federal de Electricidad () por presuntamente suministrar energía a la palapa sin que ésta cumpla con los requisitos para un contrato formal.

