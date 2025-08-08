La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 55 ejemplares, de 20 especies, entre reptiles y arácnidos, que un particular vendía en una tienda de mascotas de Aguascalientes sin contar con acreditaciones de su legal procedencia, ni plan de manejo.

El pasado 17 de julio, personal de la procuraduría realizó una visita de inspección en el comercio y constató que algunos de los ejemplares de fauna silvestre, nacionales y exóticos, que estaban a la venta, están listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre ellos se encuentran cinco ranas de ojos rojos, Agalychnis sp; una rana niño Agalychnis dacnicolor; dos ranas reloj de arena, Dendropsophus sp; dos ranas de cristal, Centrolenidae sp, y dos ajolotes mexicanos, Ambystoma mexicanum, cuya especie está listada en la NOM-59 y en el Apéndice II de la CITES.