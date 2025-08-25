Más Información

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Sheinbaum mantiene alta aprobación: encuesta; llega a primer informe con 70%

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Lanzan spots por primer informe de gobierno de Sheinbaum; salud y programas de Bienestar, entre los temas que abordan

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Crimen controla precios en 10 estados de México; van desde tortillas hasta útiles escolares

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Bosque de Chapultepec oculta tétricas cuevas; hallan huesos usados en rituales

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Sheinbaum: No hay inquietud en el gobierno federal de lo que vaya a declarar "El Mayo"; tiene que pasar por pruebas y por la FGR, dice

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Detienen en Colima al “Chalamán”, integrante del CJNG; es familiar de “El Mencho”

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

Magistrado Felipe de la Mata perfila validez de elección del Tribunal de Disciplina; desestima uso de acordeones

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

"La FGR no presentó pruebas, sólo especulaciones": Abogado de Julio César Chávez Jr; lo acusan de crimen organizado

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Otro bebé abandonado en menos de 24 horas; lo hallan en sanitarios afuera del Metro UAM-I en Iztapalapa

Otro bebé abandonado en menos de 24 horas; lo hallan en sanitarios afuera del Metro UAM-I en Iztapalapa

Detienen a pareja por abandonar a un bebé en Tacubaya; fueron identificados por cámaras de videovigilancia: SSC

Detienen a pareja por abandonar a un bebé en Tacubaya; fueron identificados por cámaras de videovigilancia: SSC

Washington. El presidente de Estados Unidos, , firmó este lunes una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como forma de protesta, pese a que el Tribunal Supremo ya falló que es una forma de .

"Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios", dijo Trump mientras firmaba el documento en el .

Sin embargo, el texto de la iniciativa no recoge esta condena, solo insta a la fiscal general, , y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes penales y civiles cuando lo consideren apropiado.

Lee también

Esta nueva orden ejecutiva choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En 1989, el Alto Tribunal decidió que quemar una bandera de Estados Unidos es una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, que recoge protecciones como la, la de expresión, la de prensa o la de asamblea pacífica.

Esta sentenció se emitió después de que, cuatro años antes, el activista Gregory Lee Johnson quemara una bandera durante una protesta en la Convención Nacional Republicana, como forma de contra las políticas del expresidente Ronald Reagan.

Sin embargo, la orden de Trump apunta que "la Corte nunca ha sostenido que la profanación de la bandera estadounidense realizada de una manera que probablemente incite a una acción ilegal inminente o que constituya 'expresiones provocadoras' que inciten a la violencia esté protegida por la Constitución".

Lee también

Trump busca alegar que más allá de la libertad de expresión, la quema de la bandera de Estados Unidos, que define como "el símbolo más sagrado y preciado" del país, ejerce de llamada para actos que pueden ser delictivos.

En la orden incluyó un apartado concreto para que el y el de Seguridad Nacional "nieguen, prohíban, finalicen o revoquen visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios, o buscar la expulsión de los Estados Unidos" a migrantes que participen en actos de "profanación de bandera".

Según dijo, con esto se conseguirá detener la quema de banderas "de inmediato".

Lee también

"Es lo mismo que cuando firmé la ley de estatuas y monumentos: diez años de cárcel. ¿Has escuchado de ataques a nuestros hermosos monumentos? Desaparecieron", dijo Trump en alusión a una orden que firmó durante su primer mandato en la .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta. Foto: Adobe / ISSSTE / IMSS

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿Cuándo depositan el pago de septiembre 2025? Aquí la FECHA exacta

Visa americana/iStock/rarrarorro

Visa y Green Card en riesgo: “Actividad antiamericana” podría cerrarte las puertas de Estados Unidos

TSA. Foto: AP

Identificación sin contacto: Así funciona el nuevo sistema Touchless ID en aeropuertos de Estados Unidos

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana