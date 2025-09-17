El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su satisfacción con la cancelación del programa de Jimmy Kimmel, y llamó a ir también contra otros dos presentadores: Jimmy Fallon y Seth Meyers.

"Buenas noticias para Estados Unidos: el programa Jimmy Kimmel Show, que tenía problemas de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer", posteó Trump en su red, Truth Social.

"Kimmel no tiene NINGÚN talento y tiene peores índices de audiencia que [Stephen] Colbert, si es que eso es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en la cadena de noticias falsas NBC. Sus índices de audiencia también son horribles. ¡¡¡Hazlo, NBC!!! Presidente DJT".

Colbert anunció recientemente que el programa que encabeza, The Late Show, en CBS News, dejará de emitirse en mayo de 2026.

El programa de Kimmel fue cancelado indefinidamente, anunció este miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato, el 10 de septiembre, del activista conservador Charlie Kirk.

Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes.

"Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo el humorista.

Kimmel hizo el comentario en momentos en que autoridades de la administración Trump colocan bajo escrutinio a organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, una campaña que sus detractores califican como una amenaza a las libertades civiles de Estados Unidos.

Poco antes del anuncio de ABC, la red Nexstar (que controla la mayor parte de los canales afiliados que difunden la programación de ABC en Estados Unidos) publicó un comunicado informando que sacaría del aire el programa de Kimmel tras considerar "ofensivo e insensible" el monólogo del humorista.

"Seguir dándole una plataforma de transmisión al señor Kimmel en las comunidades a las que llegamos simplemente no atiende al interés público", dijo Andrew Alford, presidente de la red en el texto.

"Hemos tomado la difícil decisión de reemplazar su programa en un esfuerzo de que prevalezcan las cabezas más frías al tiempo que avanzamos hacia una retomada del diálogo respetuoso y constructivo", agregó.

Más temprano el miércoles, Brendan Carr, director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), calificó de "enfermizo" el comentario de Kimmel, en una entrevista con un podcaster, e insinuó que podrían tomar acciones legales.

