Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

La presidenta dijo que por motivos de seguridad nacional se realizó la entrega de , quien fue un narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena.

“Ya se habló mucho de eso, ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la y también había una petición de la Fiscalía de Estados Unidos.

“La decisión se toma aquí en el por seguridad nacional”, añadió, durante su conferencia matutina de este 18 de septiembre en Palacio Nacional, que de parte de Estados Unidos hay peticiones de extradición de otros delincuentes, pero no reveló nombres.

Lee también

La Fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que la entrega de Camarena fue por órdenes del presidente .

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses