Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que por motivos de seguridad nacional se realizó la entrega de Rafael Caro Quintero, quien fue un narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA Enrique Camarena.

“Ya se habló mucho de eso, ya se explicó que fue una decisión de seguridad nacional el envío de este importante número de personas de la delincuencia organizada y también había una petición de la Fiscalía de Estados Unidos.

“La decisión se toma aquí en el Consejo de Seguridad por seguridad nacional”, añadió, durante su conferencia matutina de este 18 de septiembre en Palacio Nacional, que de parte de Estados Unidos hay peticiones de extradición de otros delincuentes, pero no reveló nombres.

La Fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que la entrega de Camarena fue por órdenes del presidente Donald Trump.

“En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México”, afirmó.

