El avión Canadair Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR) que traslada a Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H", cambió de ruta.

Según la aplicación FligthAware, el avión Canadair Challenger, después que la nave partió desde Asunción, Paraguay, realizó una escala en Colombia y llegará a México, al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, para dirigirse al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Posteriormente Bermúdez Requena será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, está prevista su llegada alrededor de las 24:00 horas.

Bermúdez Requena es líder de la organización criminal “La Barredora”, con supuesto nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por los probables delitos de extorsión, secuestro y narcomenudeo. Este miércoles fue expulsado de Paraguay.

“El Abuelo” se encontraba detenido en las celdas de Senad, en Asunción, desde el sábado pasado, cuando fue capturado en una vivienda lujosa en Barrio Cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

El Gabinete de Seguridad federal informó que como parte de la colaboración internacional, el gobierno Paraguay notificó a México la decisión de expulsarlo.

Esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificó que el ingreso y estancia de Bermúdez Requena fue irregular.

Los elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudieron a ese país y realizaron su traslado a territorio nacional con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión que existe en su contra y ponerlo a disposición de la autoridad.

