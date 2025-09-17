Realizan traslado de Hernán Bermúdez a México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, líder de la organización criminal “La Barredora” se realiza su traslado a México con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

“Gracias al trabajo coordinado del @GabSeguridadMX, @FGRMexico el Centro Nacional de Inteligencia y el @INAMI_mx, con apoyo de las autoridades de Paraguay, se realiza el traslado de Hernán "N" a nuestro país con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra”, detalló el funcionario en redes sociales.

Agradeció la colaboración y apoyo de la presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsarlo por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país.

Realizan traslado desde Paraguay a México de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Senad (@senad_paraguay)

El funcionario señalando que el hoy detenido será ingresado al CEFERESO 1 para continuar su proceso jurídico.

“Con estas acciones, reafirmamos el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad”, manifestó el funcionario.

Fiscalía de Paraguay confirma expulsión de Hernán Bermúdez

La fiscalía paraguaya confirmó este miércoles la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora". En un comunicado, detalló que el traslado se dio "a través de su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI)", la que "coordinó con las autoridades nacionales y del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos la expulsión y entrega directa del ciudadano mexicano Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del Estado paraguayo".

Añadió que el movimiento se llevó a cabo luego de que "las autoridades mexicanas remitieran formalmente por la vía diplomática el desistimiento de la solicitud de detención con fines de extradición, originalmente cursada en el marco de la causa penal N.º 213/2025, por hechos punibles de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés".

Mencionó que la acción se realizó "por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer, el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal, el director nacional de Migraciones, Dr. Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 6984/2022 “De Migraciones”".

De acuerdo con el reporte, el traslado se concretó a "las 17:00 horas (...) en estricta coordinación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Estado paraguayo con el fortalecimiento de la cooperación internacional, el respeto a los principios del derecho internacional y la lucha contra el crimen organizado transnacional".

Sheinbaum afirmó que Cancillería buscaba acelerar extradición de Hernán Bermúdez

Este miércoles, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, había declarado que “lo está viendo cancillería para que pueda acelerarse la extradición”, al ser cuestionada sobre el caso durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana había señalado que su gobierno estaba esperando que se lograra concluir pronto el proceso de extradición para que el exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco (sur) pudiera tener su juicio en México.

La Presidenta destacó el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia para detener a Bermúdez Requena, quien fue arrestado el pasado 12 de septiembre en Paraguay, y quien contaba con una orden de aprehensión otorgada en febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco (sureste).

Sheinbaum afirmó que se está reuniendo toda la información para esclarecer el caso del Bermúdez Requena, quien estuvo en el cargo durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández, quien ahora es senador del oficialista Morena, tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La mandataria apuntó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que realice la investigación, para ahondar sobre sus supuestos vínculos con la delincuencia organizada y cómo se involucró con el CJNG.

“La idea es que venga aquí y que aquí declare, y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad. Eso es muy importante. No importa si fue el secretario de seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad”, enfatizó.

Hernán Bermúdez. Foto: @@OHarfuch

Hernán Bermúdez investigado desde 2024 por vínculos con el crimen organizado

El pasado 22 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Ese mismo día, Sheinbaum informó en su rueda de prensa matutina, que desde octubre de 2024 el Gobierno federal había estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999.

Con los señalamientos en su contra por haber sido su "jefe", el senador Adán Augusto López Hernández tuvo que enfrentar las primeras acusaciones de que él sabía todos los movimientos de Bermúdez Requena y la oposición le acusó de ser "su García Luna", en referencia al exsecretario de Seguridad, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

