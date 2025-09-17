Sheinbaum pide investigar cómo Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, "se fue descomponiendo"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que es importante investigar cómo Hernán Bermúdez “El Abuelo”, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en el gobierno de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, se fue descomponiendo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de septiembre en Palacio nacional, Sheinbaum Pardo dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisa cómo puede acelerarse la extradición de Bermúdez Requena, tras haber sido detenido en Paraguay.

Al referir que el senador de Morena Adán Augusto López está dispuesto a declarar en caso de ser requerido, la Presidenta pidió que se aclare cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco.

Lee también Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

“Es muy importante conocer cómo esta persona se fue descomponiendo, hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024”, comentó.

Señaló que contra “El Abuelo” había investigaciones antes de que llegará a la Presidencia. Insistió en que se debe esclarecer todo y negó que no le dicen a la Fiscalía General de la República (FGR) qué es lo que debe hacer.

“Fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba y el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando que pueda ser pronto su extradición para que pueda tener su juicio aquí en México”, comentó.

Lee también Asistencia al primer Grito de Independencia de Sheinbaum duplica al de AMLO con diferencias clave

Añadió que Bermúdez Requena debe declarar en México para que se esclarezca todo: “Pero lo importante es la cero impunidad, eso es muy importante, no importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad”.

Aseguró que no se va a esconder nada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr