El General de Brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera asumió el mando de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco en sustitución del General Miguel Ángel López Martínez, quien había asumido el puesto en febrero.

En una ceremonia oficial este martes se realizó la toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del general Adame Cabrera como comandante de la 30 Zona Militar.

El evento se realizó en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería con la presencia del gobernador Javier May Rodríguez, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Carlos Efrain Reséndez Bocanegra y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El General de Brigada Jesús Alejandro Adame Cabrera asumió el mando de la 30 Zona Militar con sede en Villahermosa, Tabasco. Foto: Especial

¿Quién es Jesús Alejandro Adame Cabrera?

Adame Cabrera nació el 31 de marzo de 1969 en Guerrero y ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entre ellos: jefe de sección en Cuarteles Generales y comandante de batallones, director de la Escuela Superior de Guerra y antes de ocupar el actual cargo fungía como comandante de la Sexta Zona Militar en Saltillo, Coahuila.

Miguel Ángel López Martínez revela orden de aprehensión contra líder de "La Barredora"

El excomandante de la 30 Zona militar, Miguel Ángel López Martínez reveló, en julio de este año, que había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC).

En una entrevista con Radio Formula, el militar informó que se buscaba al exfuncionario, así como otros de los líderes de "La Barredora".

“Entonces el exsecretario de seguridad pública Hernán Bermúdez Requena tiene orden de aprehensión, ya tiene orden de aprehensión. Prada, Ulises Pinto, El Rayo, La Mosca, El Gato, esos no tenían orden de aprehensión, no decimos los nombres por no… lo importante es eso”, declaró.

