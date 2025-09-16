Más Información

Carlos Iván Rodríguez, abogado de en el proceso de extradición, declaró que su cliente se mantiene tranquilo y no ha mostrado resistencia al proceso de detención. Señaló que el proceso sucederá con la lentitud o rapidez del Estado Mexicano para enviar la solicitud formal.

"En la ocasión de la ejecución del allanamiento, en ningún momento opone resistencia. Siempre se mostró sujeto al procedimiento. Un hombre respetuoso de las leyes [...] En líneas generales, una persona bastante tranquila, acomedida", explicó.

En entrevista para , Carlos Rodríguez detalló que su cliente no ha sido trasladado a una zona de mayor seguridad y que la acusación de crear una son puras conjeturas sin pruebas.

Mencionó que dentro del plazo de 60 días que tiene México para enviar la solicitud formal de extradición, y como parte de la estrategia procesal, solo aguardarán a la solicitud y, una vez verificada, procederán a la revisión exhaustiva.

Finalmente, descartó que Bermúdez Requena intente alargar de alguna forma su paso a México, pues "no es una cuestión que dependa subjetivamente del procesado, son plazos legalmente establecidos, es decir, 60 días que necesariamente se van a respetar".

