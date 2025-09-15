Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Asunción. El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó este lunes que el mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), buscaba instalar en el país sudamericano un grupo criminal, pero su detención, la madrugada del sábado pasado, lo impidió.

En una rueda de prensa desde la sede de la Senad, en Asunción, donde Bermúdez permanece detenido, Rachid indicó que el también conocido con el alias 'El Abuelo' o Comandante H ingresó "hace poco" al país por el punto fronterizo de Foz de Iguazú, Brasil, que comunica con la localidad paraguaya de Ciudad del Este.

Rachid aseguró que Bermúdez, quien fue secretario de seguridad del Estado mexicano de Tabasco (sureste), cruzó desde Brasil, país al que llegó procedente de Panamá, aunque indicó que la fecha en la que se instaló en territorio paraguayo aún no ha sido precisada debido a que su entrada al país fue de forma irregular.

En ese contexto, explicó que el detenido no tuvo tiempo para instalar una estructura o red criminal en Paraguay.

“Creemos que de haberle dado más tiempo sí podía instalar una red criminal en Paraguay, porque en México es buscado por diversos tipos delictivos”, advirtió.

La vigilancia realizada a su vivienda confirmó que Bermúdez prácticamente no salía de su casa

“(Su vivienda en Paraguay) era una especie de refugio, porque según información a la que pudimos acceder, él también estaba con algunos conflictos con otros líderes de la estructura criminal de cartel Nueva Generación en México”, explicó Rachid.

La vivienda detalló, era alquilada y los propietarios están bajo investigación.

Según el titular de la Secretaría Antidrogas, Bermúdez se movía con "un círculo muy íntimo", del que formaba parte su esposa, quien ha quedado a disposición de la Fiscalía de Paraguay.

La esposa del ciudadano mexicano, detalló, tiene un ingreso registrado a Paraguay en agosto para regularizar su situación migratoria. Las autoridades presumen que entró en mayo ilegalmente.

El funcionario sostuvo que la primera información obtenida por las autoridades paraguayas de parte de México se conoció el 5 de marzo, cuando se detectaron movimientos económicos y financieros que alertaron a México sobre la posible presencia de Bermúdez en Paraguay.

El detenido enfrenta cargos en México por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco. Permanece en la sede de la Senad, debido a que el centro de detención allí garantiza las medidas de seguridad necesarias para un sospechoso de alto perfil como el “Comandante H”.

Sobre la situación del detenido, Rachid indicó que está en trámite la extradición a México, pero afirmó que dependerá de los "recursos que él pueda interponer" ante la Justicia.

"La extradición como tal es un proceso bastante engorroso porque requiere documentaciones tanto de México como de Paraguay (...) Tiene su tiempo, lleva su tiempo", sostuvo Rachid y expresó que espera que eso "se pueda reducir al máximo".

Adicionalmente, recordó que un sobrino de Hernández fue detenido hace dos meses en Paraguay.

Medios locales indicaron que se trata de Gerardo Bermúdez Arreola, de nacionalidad mexicana, que es directivo de una firma, encausado por denuncias con juegos de azar y bajo arresto domiciliario en el mismo barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde fue detenido 'El Abuelo'.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

