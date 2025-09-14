La detención, en julio pasado, de Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requena, fue clave en la localización y posterior arresto de quien fuera secretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, aseguró este domingo el diario paraguayo ABC.

De acuerdo con este medio, Hernán Bermúdez, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, empezó a ser buscado en Paraguay el 23 de julio, días después de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum confirmara que Gerardo Bermúdez fue detenido por una presunta red de apuestas ilegales.

Cómo se localizó a Hernán Bermúdez en Paraguay

Según ABC, tras enterarse de que Bermúdez Arreola era sobrino de un importante prófugo mexicano, analistas de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) de Paraguay dedujeron que era muy probable que el tío también se encontrara en suelo paraguayo.

El medio señaló que lo primero que hicieron los agentes de inteligencia es inspeccionar el complejo en Surubi-i, en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde vivía Bermúdez Arreola. “Tras varios días de vigilancia, finalmente ubicaron una casa en la que efectivamente estaba el objetivo”; esto es, Hernán Bermúdez.

Fue entonces, dice ABC, que la SNI informó a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que desplegó gente en la zona para obtener más indicios.

ABC, que dijo tener como fuente a agentes de la Senad de Paraguay, señaló que “tras la recolección de un gran cúmulo evidencias, como fotografías y patrones de conducta, los agentes del Estado de Paraguay enviaron sus archivos a México, donde analistas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reportaron que había un 92% de certeza” de que la persona ubicada por las fuerzas paraguaya fuera “El Comandante H”, acusado en México de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco, como líder de un grupo criminal conocido como “La Barredora”, con nexos con el “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

A través de un operativo, el gobierno de México, en coordinación con el de Paraguay, detuvieron a Hernán Bermúdez, líder de La Barredora. Foto Especial

Detención de Hernán Bermúdez en Paraguay

Una vez que las autoridades paraguayas confirmaron que Gerardo Bermúdez “estaba escondiendo en Paraguay a su tío”, detalló ABC, se compartió la información con la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Paraguay.

Tras una investigación, la DNM reportó que no había registro de que Hernán Bermúdez hubiera entrado a Paraguay legalmente.

Por su parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), reportó que no había detectado movimientos económicos sospechosos de Gerardo o de Hernán.

ABC indicó que tras darse el aviso de la situación al Ministerio Público de Paraguay, se procedió a estructurar la operación de captura bajo el nombre de Ñemosê y llevada a cabo la madrugada del sábado.

Al contar el “Comandante H” con notificación roja de Interpol, se activó el protocolo de extradición.

Hernán Bermúdez rechaza extradición simplificada

El mismo sábado, Hernán Bermúdez compareció por primera vez ante la Justicia, y rechazó someterse a una extradición simplificada, por lo que quedó detenido en la sede de la Senad, a la espera de que se desarrolle el procedimiento de extradición.

En cuanto a Gerardo Bermúdez, permanece bajo arresto domiciliario, tras ser imputado por violar la ley de juegos de azar. Según el medio La Nación de Paraguay, la fiscalía lo acusó por haber creado una red de apuestas deportivas ilegales, sin autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) de Paraguay, “en perjuicio del erario público). También enfrenta otras causas judiciales.

Según La Nación, Gerardo Bermúdez solicitó entre abril y mayo de este año permiso para salir del país y viajar a México, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

