La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le planteo a Marco Rubio, secretario de Estados de Estados Unidos, que se entregué a México información del caso de Ismael "El Mayo" Zambada.

"Sí, hablamos de ese tema, porque lo planteó el Secretario de Seguridad, escuchó, ya no se comentó sobre el tema, también hablamos de objetivos de que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá y es de lo que hablamos cuando se dice reciprocidad”, explicó.

Sheinbaum aclaró que le interesa a México casos muy relevantes para el país en donde pide deportación o extradición igual que ellos lo pueden hacer.

"¿Le entregarán información sobre la captura de El Mayo?", se le preguntó.

"(...) no se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema", indicó que también el secretario estadounidense escuchó los datos de cómo aumentó la inseguridad en Sinaloa.

