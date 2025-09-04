Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

La presidentadijo que le planteo asecretario de Estados de Estados Unidos, que se entregué a México información del caso de

"Sí, hablamos de ese tema, porque lo planteó el Secretario de Seguridad, escuchó, ya no se comentó sobre el tema, también hablamos de objetivos de que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá y es de lo que hablamos cuando se dice reciprocidad”, explicó.

Sheinbaum aclaró que le interesa a México casos muy relevantes para el país en donde pide deportación o extradición igual que ellos lo pueden hacer.

"¿Le entregarán información sobre la captura de El Mayo?", se le preguntó.

"(...) no se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema", indicó que también el secretario estadounidense escuchó los datos de cómo aumentó la inseguridad en Sinaloa.

