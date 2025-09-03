Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo alcanzado hoy con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de poner en marcha el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este programa fue resultado de varios meses de trabajo y que está basado en cuatro ejes: reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua.

"Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua", escribió.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, este 3 de septiembre del 2025. Foto: Tomada de la cuenta de X de @Claudiashein

