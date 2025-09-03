Más Información

Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

Marco Rubio reafirma “guerra” a grupos narcoterroristas; reconoce a México por trabajo contra cárteles

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

Aplicará México cuota compensatoria definitiva a importaciones de calzado de China; estarán vigentes por 5 años

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

México y EU establecen grupo de alto nivel para contrarrestar a cárteles de la droga; reafirman cooperación en seguridad

La presidenta destacó el acuerdo alcanzado hoy con , secretario de Estado de Estados Unidos, de poner en marcha el programa de cooperación sobre y aplicación de la ley.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este programa fue resultado de varios meses de trabajo y que está basado en cuatro ejes: reciprocidad; respeto a la e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua.

"Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes: Reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua", escribió.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, este 3 de septiembre del 2025. Foto: Tomada de la cuenta de X de @Claudiashein
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, este 3 de septiembre del 2025. Foto: Tomada de la cuenta de X de @Claudiashein
