Sheinbaum destaca acuerdo con EU sobre cooperación en seguridad fronteriza; se basa en 4 ejes principales, señala

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo alcanzado hoy con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, de poner en marcha el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley.
En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal señaló que este programa fue resultado de varios meses de trabajo y que está basado en cuatro ejes: reciprocidad; respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada, así como confianza mutua.
