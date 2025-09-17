Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

El periodista dio a conocer que un juez federal concedió una suspensión contra cualquier captura a , hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Ochoa Huerta, la suspensión para , como los llama su padre, fue promovida por Francisco Havier Rodríguez Smith Macdonald ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas, no firmó el documento.

Tampoco señala un domicilio para recibir notificaciones, sino el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la CDMX.

Lee también

Además, de acuerdo con lo publicado en las redes sociales del también columnista de , la suspensión incluye nombres de los presuntos funcionarios ligados a la , como el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, , también conocido como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.

Suspensión contra cualquier captura para Andy Bobby, hijos de AMLO. Foto: captura de pantalla
Suspensión contra cualquier captura para Andy Bobby, hijos de AMLO. Foto: captura de pantalla

Además de todos los mencionados, Andy y Bobby son los únicos que .

Ochoa señala que el número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal.

Claudio Ochoa Huerta confirmó que un juez concedió una suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier captura. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @ClaudioOchoaH
Claudio Ochoa Huerta confirmó que un juez concedió una suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier captura. Foto: Captura de pantalla de la cuenta de X de @ClaudioOchoaH

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses