Asunción. Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no tiene una carpeta local en Paraguay, donde fue detenido, por lo que todo el proceso en su contra es con fines de extradición, reveló un juez penal.

El juez Penal de Garantías contra el Crimen Organizado en Paraguay, Osmar Legal, informó este lunes que Bermúdez, alias "El Abuelo" o "Comandante H", permanecerá en una celda en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En declaraciones que cita el medio ABC, Legal explicó que el mexicano no cuenta con una carpeta local en Paraguay. En otras palabras, no es requerido por la Justicia por delitos cometidos en el país sudamericano. "Lo que nosotros recibimos es básicamente una notificación de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia, asignándonos la causa y solicitando demos curso a este exhorto”, señaló.

Ahora, añadió, se está realizando una trazabilidad por el exhorto de las autoridades mexicanas para la extradición del mexicano, detenido la madrugada del sábado en una lujosa vivienda donde se escondía. Junto con él estaba su esposa, que quedó a disposición de la fiscalía, y una empleada doméstica.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó este lunes, en conferencia de prensa, que "Comandante H" rechazó el proceso abreviado de extradición, lo que alarga el proceso. Subrayó que, dada la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano, no procede la expulsión del mexicano.

Legal señaló que tras la detención y allanamiento del sábado, esa misma tarde se le tomó declaración "en la audiencia identificatoria, que es básicamente identificarlo y resolver sobre la medida cautelar que va a pesar sobre el mismo, mientras se dirime el proceso de extradición".

A partir de la detención, las autoridades paraguayas cuentan con un plazo de 60 días para resolver sobre la solicitud de extradición.

Por un caso distinto, relacionado con apuestas ilegales, está detenido en Paraguay un sobrino de Hernán, Gerardo Bermúdez Arreola.

Según dijo a medios paraguayos el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, Gerardo Bermúdez tiene "su juicio oral este viernes y me tocará hacer la parte de intercambio de información con las autoridades mexicanas a los efectos de ver si existen otras cuestiones que deban ser tenidas en cuenta". Señaló que hasta donde sabe, el sobrino de Hernán tiene en su haber dos causas en Paraguay.

Por ahora, el gobierno mexicano sólo ha solicitado la extradición de Hernán Bermúdez, de ningún otro familiar.