Después de que se turnó a Comisiones del Senado la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley de Amparo y se llamó a tener un parlamento abierto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la gente debe saber que su derecho frente a un actor de autoridad está resguardado.

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que debe haber una justicia expedita y se reducirán tiempos con sentencias firmes.

“Que la gente sepa que está resguardado su derecho frente a un acto de autoridad, pero que es importante que no se abuse del amparo frente a la resolución ya del Máximo Tribunal que es la Corte, va en ese sentido”, refirió.

Al destacar la reforma al Poder Judicial, la titular del Ejecutivo federal señaló una serie de acciones para hacer más expedita la justicia: “Que no haya estos juicios de 25 años para poder resolver un problema o una denuncia, viene desde la Constitución”.

“Entonces, para poder cumplir lo que dice la Constitución, se tienen que modificar una serie de leyes (...) Entre otras leyes está el juicio de amparo”, mencionó.

Explicó Sheinbaum que en México quien tiene la última palabra en términos de la justicia es la Corte.

“Incluso aunque la Corte haga un una resolución, puede haber amparo frente a la ejecución, eso prácticamente en ningún país del mundo (...) O sea, aquí se pueden amparar frente a la ejecución de una resolución ya de la Corte, cualquiera, cualquier caso. Y entonces no hay en realidad la aplicación de la justicia, porque otra vez entran al proceso este interminable.

“Entonces, el amparo queda tal cual lo establece la Constitución; es algo muy importante en nuestras leyes, es la defensa del ciudadano y es fundamental que exista la defensa del ciudadano frente a un acto de autoridad, es indispensable”, refirió.

“Lo que es muy importante es que la justicia puede ser expedita, no lleve tanto tiempo y que tampoco se abuse de esta figura, entonces eso tiene objetivo ese es el objetivo de las cuatro leyes que se presentaron y la ley de amparo está en esa perspectiva”, comentó.

Sobre los parlamentos abiertos, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que eso le debe decidir el Congreso.

