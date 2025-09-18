Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Luego que ayer Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esto es parte de una "campaña de calumnias" que busca dañar y desacreditar al movimiento de la 4T, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de sus hijos.

La jefa del Ejecutivo federal afirmó en conferencia de prensa que se debe de investigar quién o quienes fueron la personas que presentaron estos amparos.

"Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos. Hay un abogado que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo.

"¿Cómo es posible? Imagínense esto, no sé quién, pero tiene que saber sé quién, porque tiene que saberse Quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre pongan paros en distintos lugares del país. ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia, desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política en contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos, que nos escucha, que nos ve.

"Imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice `No me vayan a investigar´. A cualquiera de ustedes, imagínense que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre, ¿cuál sería el objetivo? Pues desprestigiarlos. Es parte de esta campaña. Vean hoy a todos los comentócratas todos todos todos todos. Lo mismo, pero lo mismo todos dicen lo mismo, ¿quién se los dicta? habría que ver porque se los dictan Cómo es que todos dicen lo mismo (…) ¿Qué sentido tendría poner los amparos? Desacreditar, calumniar", dijo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal califico como "demasiado burdos" estos intentos que intentan dañar al expresidente López Obrador y a lo que representa el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

"¿Debería de ser de ser investigado estos amparos?", se le insistió.

"Sí tiene que saberse quién puso esos amparos, porque tiene un sentido desprestigiar y de calumniar a unas persona y tiene un sentido de dañar al presidente López Obrador y a lo que representa nuestro movimiento, evidente. Bueno, son demasiado burdos, burdísimos.

"Afortunadamente, pues muy rápido ellos contestaron o Andrés Manuel López Beltrán contestó", respondió.

