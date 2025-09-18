Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Una jueza federal frenó cualquier orden de captura contra Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en una de las dos misteriosas demandas de amparo presentadas por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald a favor de dichos hermanos y otras 14 personas.

En las listas de acuerdo del Órgano de Administración de Justicia (OAD), la jueza Segunda de Distrito en el Estado de Zacatecas, María Citlallic Vizcaya Zamudio, notificó que —el pasado martes— Rodríguez Smith Macdonald solicitó la protección de la justicia para “sus amigos” Andrés Manuel y Gonzalo contra cualquier orden de captura “por evasión fiscal y/o tráfico de hidrocarburos”.

Así como para César Reyna Carrillo y Juan Carlos Madero Larios, exfuncionarios en la Agencia Nacional de Aduanas; el capitán de la Marina Miguel Ángel Solano Ruiz, alias Capitán Sol; el contralmirante Fernando Farías Laguna; Diana Heleyn Foullon Gómez, Lady D; Roberto Blanco Cantú, El Señor de los Buques; capitán Carlos Estudillo Villalobos, detenido por la red de huachicol en la Marina; Sergio Varela; Bertha Elizabeth Castro; Elvira Xóchitl Palomo; Ismael Ricaño Matías; Anatalia Joselín Gutiérrez; Raúl Mendoza y Raúl Torres, contra su detención, incomunicación y desaparición forzada.

La demanda de amparo fue presentada por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald contra cualquier orden de captura “por evasión fiscal y/o tráfico de hidrocarburos”.

Actos que el promovente atribuyó a 13 autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y su delegación en Tamaulipas; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y jueces de Distrito del Estado de México y de la Ciudad de México, de acuerdo con la demanda con número de expediente 2098/2025 que no fue firmada por los quejosos, cuya copia posee EL UNIVERSAL.

En consecuencia, la jueza concedió a los hijos del expresidente López Obrador una suspensión de plano y oficio para efecto de que no sean detenidos y cesen de inmediato malos tratos e incomunicación.

Asimismo, los requirió para que, en un plazo de tres días contados a partir del día hábil siguiente al que surta efecto la notificación, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida por Rodríguez Smith Macdonald, abogado que negó haberlo hecho.

De igual forma, decretó la suspensión de plano para el efecto de que Andy y Bobby sean puestos en inmediata libertad, en el caso de que su captura se lleve fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito. Aclaró que la suspensión de plano no surtirá efecto si la ejecución de la privación de la libertad se efectuó con motivo del ejercicio de las facultades de la autoridad responsable ni en caso de que la detención de los quejosos tenga relación con la comisión de un delito.

La demanda de amparo tiene imágenes y, según abogados, mala redacción, además de que es idéntica a una que se tramitó a favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de acuerdo con el documento consultado.

Verónica Beltrán Murguía, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, reportó que Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo con número de expediente 1728/2025 a nombre de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, en el que se reclama a la “detención, incomunicación, desaparición forzada y orden de aprehensión” en su contra.