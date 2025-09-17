Más Información

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, , dijo que “hoy México está anhelando que este dé certezas de legalidad, de respeto, digamos, más allá de los partidos o de la filia o fobia partidista”.

En entrevista en el Senado, donde asistió a la ceremonia solemne donde se recibió a la presidenta del Consejo Federal Alemán (Bundesrat), Anke Rehlinger, dijo que los ciudadanos necesitan que cuando estén en un proceso legal, ante un tribunal, ante un juez, ante un magistrado, ante un ministro, se respete la y la ley.

“Y yo le deseo el mayor de los éxitos, porque evidentemente hoy México necesita justicia, dijo la legisladora federal del PAN.

Cuestionada sobre si reconoce al presidente de la SCJN, , a pesar del proceso en el que fue electo, acotó: “Ustedes conocen el sentido de mi voto a propósito de esa reforma, ustedes conocen mi posición en términos, digamos, como legisladora en ese momento”.

Sin embargo, expuso que hoy le toca representar a 500 legisladores y “evidentemente él representa a un poder y yo represento a otro. Es claro que lo que necesitamos es el entendimiento de esta trifurcación de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el respeto y sobre todo el trabajo necesario para las y los ciudadanos”.

