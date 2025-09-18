“¿A dónde se iba todo el dinero?” preguntó la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sobre los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto ya que, afirmó, no había obras ni programas sociales cuando gobernaban.

“Yo lo pregunto en entidades federativas y con periodistas 'levanten la mano quién sabe o quién se acuerda de una obra de Peña Nieto'. Bueno, un programa social de Calderón. Entonces ¿a dónde se iba todo el dinero?”, cuestionó durante la emisión número 23 del podcast “La Moreniza”.

Durante el programa, junto a los diputados federales Arturo Ávila y Merilyn Pozos, recordó que durante aquellas Legislaturas votó en contra de las reformas fiscales de los exmandatarios:

“Aparte de que hubo reforma fiscal, nosotras en la Cámara de Diputados estábamos obviamente votando en contra. No solamente no había nada, sino que además había reformas fiscales para incrementar impuestos”, condenó.

Además, reiteró que actualmente se está pagando “la deuda maldita corrupta” del calderonismo y el peñismo: “¿nos toca pagar la deuda? sí, ¿los platos rotos del pasado? sí”, lamentó Alcalde.

Por lo anterior, criticó a la oposición de tener “el cinismo” de plantear y juzgar que se tiene que pagar aquella deuda.

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, en el podcast “La Moreniza” este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Calderón será recordado por el monumento a la corrupción que fue la Estela de Luz: Arturo Ávila

El diputado federal y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, secundó las palabras de la presidenta nacional del partido:

“Felipe Calderón trató de hacer una refinería y terminó en una barda. Hizo la Estela de Luz, la estela de la corrupción que iba a costar 300 millones de pesos y terminó costando mil 300 millones de pesos. Y será recordado históricamente por ese monumento a la corrupción”, aseguró.

El diputado y vocero de Morena en San Lázaro, Arturo Ávila, en el podcast “La Moreniza” este jueves 18 de septiembre de 2025. Foto: Captura

em/bmc