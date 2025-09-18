Senadores del grupo parlamentario de Morena se rebelaron contra su coordinador parlamentario, Adán Augusto López, a quien le exigieron no imponer sus decisiones, sino consultarlas y someterlas a votación, además de rendir cuentas sobre el ejercicio del presupuesto y legitimar su liderazgo con hechos.

En entrevista, la senadora Guadalupe Chavira informó que la bancada morenista implementó un nuevo método de toma de decisiones que limita la capacidad del coordinador Adán Augusto López Hernández para definir acuerdos de manera unilateral.

“Tiene que, de hoy en adelante, consultar todo, informar también, hemos pedido que se nos informe sobre el presupuesto que se va a ejercer en el grupo parlamentario”, detalló la legisladora.

Dijo que durante la reunión del grupo parlamentario, previa a la sesión del pleno, se acordó la introducción del voto libre y secreto para definir comisiones y presidencias, un mecanismo que reemplaza los acuerdos previos impuestos por el coordinador.

Guadalupe Chavira explicó que esta medida busca democratizar la toma de decisiones y fortalecer la unidad del grupo.

“Estamos buscando la unidad por encima de las ambiciones personales. Yo creo que esto es un tiempo que nos hace reflexionar que Morena en el Senado de la República necesita fortalecer el quehacer político, hacer política, que la moral regrese al quehacer político legislativo, eso es lo que hemos planteado”, puntualizó.

Chavira advirtió que el exgobernador de Tabasco tiene que legitimar su liderazgo todos los días con hechos y acciones.

Recordó que Adán Augusto López le ofreció la presidencia de la Comisión de Energía a cambio de apoyar la candidatura de Laura Itzel Castillo a la presidencia de la Mesa Directiva, pero no cumplió el acuerdo y pretendió imponer a su operador político Cuauhtémoc Ochoa al frente de esa Comisión.

Al final, no prosperó la intención del coordinador parlamentario de imponer a Ochoa y al frente de la Comisión de Energía fue designada la senadora morenista Beatriz Robles.

“Él (Adán Augusto) tiene un estilo, yo tengo el mío, pero bueno, pues en ese entendido vamos a ir construyendo, porque su liderazgo no solamente es producto de haber sido la “corcholata”, y eso lo derivó a ser coordinador. Él tiene que legitimarse con todos nosotros y en congruencia y en su actuar, pues debe también responder al pueblo de México por todo lo que estamos viviendo el día de hoy”, recalcó.

Por su parte, Adán Augusto López reconoció la implementación del nuevo método para la toma de decisiones, pero negó que haya rebelión o división en su grupo parlamentario.

Aseguró que las decisiones de la bancada se toman siguiendo los estatutos internos y resaltó que el grupo parlamentario trabaja de manera unida.

-¿Que en términos coloquiales le leyeron la cartilla?, se le cuestionó.

-No, no, fue una reunión larga, pero, muy concurrida. La verdad es que el grupo parlamentario de Morena trabaja muy unido. En general, todos los grupos parlamentarios que formamos parte de este movimiento, el Verde y el PT, a lo mejor a veces hay diferencias de opiniones, pero eso es válido”, respondió.

