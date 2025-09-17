Representantes de Movimiento Ciudadano ante el INE acusaron fraude en el recuento de votos del municipio de Poza Rica y Papantla, Veracruz, que les quitó el triunfo para dárselo a Morena.

Desde el Consejo General del INE, Juan Manuel Ramírez, representante del partido, dijo que se rompió la cadena de custodia y se duplicó el número de votos nulos, sin que el tribunal local analizara las pruebas que aportaron.

“Lo decimos porque desde el inicio de la contienda en Veracruz dejó de ser una competencia genuina y en libertad, porque la gobernadora decidió asumir el control político, operativo y mediático de la elección, centralizando todas las decisiones, controló al OPLE de Veracruz, cuya autonomía fue erosionada con compresiones y alineamientos evidente”, señaló.

Lee también Se cumplió la voluntad de pueblo, asegura Rocío Nahle tras revocación de triunfo de Movimiento Ciudadano en Poza Rica

El emecista sostuvo que no fue un hecho aislado, sino una operación coordinada desde el gobierno estatal para alterar los resultados.

“El propio Tribunal legitimó un recuento hecho en la misma sede donde ocurrieron las alteraciones, sin ordenar ninguna auditoría independiente y revocó la constancia de mayoría otorgada al candidato del Movimiento Ciudadano en Poza Rica para entregarla a Morena.

Esto no es justicia electoral, esto es premiar el fraude y castigar a quienes defendieron el voto”, manifestó.

Lee también Noroña acusa a la derecha de intentar ligar a AMLO con huachicol a través de sus hijos Andy y Bobby López Beltrán

El diputado de MC, Juan Ignacio Zavala, reiteró que se alteró la voluntad de la gente en ambos municipios para beneficiar a Morena.

“En México ya no ocurrían estos fraudes electorales, en México ya no pasaban estos fraudes a la antigüita donde literalmente sacaban las boletas electorales de los paquetes de la cadena de custodia para anular votos a una opción política, a una alternativa política”, apuntó.

En respuesta, el diputado de Morena, Guillermo Santiago, se limitó a decir que Movimiento Ciudadano tenía coincidencias con el PRI para atacar a su movimiento.

“También hay que decirlo cómo son ahora, se pone de acuerdo Movimiento Ciudadano junto con el PRI y el PAN para acusarnos. Ahora es el MCPRIAN. Esa es la alianza que ya podemos ver, que ya podemos dilucidar, que en los hechos se están llevando a cabo para justo seguir perjudicando al pueblo de México, pero el pueblo tiene memoria y no se deja engañar”, señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc