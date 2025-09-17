La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que se cumplió “la voluntad del pueblo” en el municipio petrolero de Poza Rica, donde autoridades electorales revocaron el triunfo de Movimiento Ciudadano y se lo otorgaron a Morena.

“En Poza Rica mandataron las urnas como debe ser. Yo respeto la voluntad del pueblo, lo que diga la gente, las unas, ese es nuestro sistema democrático y he sido muy respetuosa de las decisiones del Tribunal Electoral”, dijo en entrevista radiofónica.

La mandataria puso como ejemplo del respeto las urnas las elecciones en Papantla, donde Morena ganó, así como en Chontla donde los tribunales le dieron el triunfo a otro partido y en Boca del Río, donde se ratificó al PAN como ganador de las elecciones del pasado primero de junio.

Si bien dijo que ha sido respetuosa de los temas electorales, recordó que cuando se dan a conocer los resultados electorales, Morena resultó ganadora en el municipio de Papantla, sin embargo, Movimiento Ciudadano impugna y pide el recuento de voto por voto.

“Movimiento Ciudadano pidió el recuento de voto por voto casilla por casilla en todas las casillas y Morena cedió, se abrieron todas las casillas, se recontaron todas las urnas y el triunfo fue para Morena”, recordó.

Por el contrario, destacó que en Poza Rica, donde hubo “muchísimas inconsistencias”, Morena pidió el recuento de voto por voto y casilla por casilla, pero –dijo- Movimiento Ciudadano no quería.

“El tribunal decide que se abran las urnas, se abren las urnas y en las urnas se encuentran más de mil votos de diferencia a favor de Morena: las inconsistencias que aducía Morena”, dijo.

Nahle García dijo que con el recuento de votos, resulta que efectivamente el triunfo es para Morena, lo cual comprueba diversas inconsistencias detectadas el mismo día de las elecciones.

“Esto desde el día de la elección en la encuesta de salida arrojaba un 17 por ciento a favor de Morena, no coincidía con resultados que se dieron de inmediato. Viene todo el proceso y el Tribunal se pasó todo el proceso de ley que debe de ser”, indicó y aseguró:

“Los triunfos se dan en las urnas, no en las mesas, la democracia es en las urnas, es la voluntad del pueblo y en ese sentido las instancias tienen que resolver”.

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó el triunfo del Partido Movimiento Ciudadano en el municipio petrolero de Poza Rica (norte de Veracruz) y se lo otorgó a Morena.

Luego de un recuento total de votos en 51 paquetes electorales de las pasadas elección del primero de junio, los magistrados determinaron que Morena ganó con una diferencia de 519 sufragios.

Durante la elección del pasado primero de junio, el candidato de MC, Emilio Olvera Andrade resultó ganador con un total 15 mil 384 votos, sin embargo, tras el recuento de votos sumó 14 mil 304.

Mientras que la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien en la elección había sumado 14 mil 884 votos, con el recuento total de votos sumó 14 mil 823 sufragios a su favor.

