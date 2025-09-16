El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó el triunfo del Partido Movimiento Ciudadano en el municipio petrolero de Poza Rica (norte de Veracruz) y se lo otorgó a Morena.

Luego de un recuento total de votos en 51 paquetes electorales de las pasadas elección del primero de junio, los magistrados determinaron que Morena ganó con una diferencia de 519 sufragios.

De tal forma que la autoridad electoral revocó el triunfo del ex candidato de Movimiento Ciudadano y alcalde electo, Emilio Olvera Andrade y ordenó al Consejo General del Organismo Público Local Electoral la entrega, en un plazo no mayor de 24 horas, de la Constancia de Mayoría a la morenista Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.

El Partido Movimiento Ciudadano aún puede recurrir el resultado ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante la elección del pasado primero de junio, el candidato de MC, Emilio Olvera Andrade resultó ganador con un total 15 mil 384 votos, sin embargo, tras el recuento de votos sumó 14 mil 304.

Mientras que la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez, quien en la elección había sumado 14 mil 884 votos, con el recuento total de votos sumó 14 mil 823 sufragios a su favor.

Durante el proceso del recuento, se decretó la nulidad de dos casillas electorales y se revisaron 478 votos que habían sido reservados por existir dudas sobre el sentido del voto.

El Partido Movimiento Ciudadano, que se convirtió en la segunda fuerza electoral en las elecciones municipales pasadas, ha venido denunciado un fraude por parte de Morena desde que se ordenó el recuento de voto por voto.

Y ha presentado testimonios con presuntas prácticas irregulares en los comicios municipales, entre ellas la manipulación de actas, el uso indebido de recursos públicos y presiones a votantes.

El caso de Poza Rica también generó una fuerte confrontación no sólo entre ambos partidos (MC y Morena) sino entre liderazgos del partido naranja y la gobernadora morenista Rocío Nahle García.

Durante la primera sesión del TEV, en la cual se determinó realizar el recuento voto por voto, la magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz advirtió que si bien había elementos para hacer el recuento total de votos, Morena fue omiso al solicitarlo en el momento procesal oportuno, es decir en la sesión de cómputo municipal.

Y recordó que la ley electoral establecía que debía haber dos causales para el recuento total de votos: una diferencia menor al 1 por ciento entre el primero y segundo lugar de la elección; y la petición expresa del representante del partido que postuló al candidato que quedó en segundo lugar del recuento total.

En ese sentido, la togada recordó que Morena incumplió con la formalización de la petición, lo que dejaba fuera una de las causales para permitir el recuento total de votos.

Sin embargo, a pesar de ello, los tribunales electorales federales ratificaron la decisión de dicho Tribunal Electoral de Veracruz de realizar el recuento voto por voto de dicha elección, lo cual finalmente le dio el triunfo a Morena.

