Más Información

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 5 mdd por Juan José Ponce Félix, "El Ruso", del Cártel de Sinaloa

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, felicita a México por aniversario de la Independencia

Cuatro heridos, entre ellos un menor de edad, dejó la arrojados contra un vehículo y en un comercio en el municipio de Orizaba, en la zona montañosa central de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en la colonia Emiliano Zapata y en el Mercado Zapata del Pueblo Mágico, donde sujetos arrojaron y detonaron explosivos.

El primer caso ocurrió en calles de la colonia Emiliano Zapata, donde un hombre lanzó un explosivo contra una camioneta estacionada, sin embargo en ese momento caminaba una mujer con un menor de edad en una carreola.

Lee también

Ambos resultaros y fueron trasladados a un hospital en la zona.

El segundo caso, se registró en el interior de un local comercial del Mercado Zapata, donde un sujeto se hizo pasar como cliente y dejó abandonadas dos bolsas que posteriormente detonaron.

En el sitio un hombre y una mujer quedaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital del municipio.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona y montaron operativos de seguridad en todo el municipio, uno de mayor tradición turística del estado.

Lee también

Veracruz sufre una escala de violencia relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y del crimen organizado.

A finales de junio, se registró el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, , quien fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión.

El caso conmocionó a todo el país.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses