Cuatro heridos, entre ellos un menor de edad, dejó la detonación de dos artefactos explosivos arrojados contra un vehículo y en un comercio en el municipio de Orizaba, en la zona montañosa central de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy en la colonia Emiliano Zapata y en el Mercado Zapata del Pueblo Mágico, donde sujetos arrojaron y detonaron explosivos.

El primer caso ocurrió en calles de la colonia Emiliano Zapata, donde un hombre lanzó un explosivo contra una camioneta estacionada, sin embargo en ese momento caminaba una mujer con un menor de edad en una carreola.

Lee también Grupo musical "La Surada" llevará el son jarocho a plazas públicas y espacios musicales de Europa

Ambos resultaros heridos y fueron trasladados a un hospital en la zona.

El segundo caso, se registró en el interior de un local comercial del Mercado Zapata, donde un sujeto se hizo pasar como cliente y dejó abandonadas dos bolsas que posteriormente detonaron.

En el sitio un hombre y una mujer quedaron heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital del municipio.

Elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona y montaron operativos de seguridad en todo el municipio, uno de mayor tradición turística del estado.

Lee también Cancela espectáculo de drones tras choque de dos aparatos durante festejos patrios en Piedras Negras, Coahuila

Veracruz sufre una escala de violencia relacionada con la operación de bandas del narcotráfico y del crimen organizado.

A finales de junio, se registró el secuestro y posterior asesinato de la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, quien fue videograbada -por un comando armado- atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión.

El caso conmocionó a todo el país.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr