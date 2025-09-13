Culiacán, Sin. En una casa que presuntamente opera como minicasino clandestino, una persona resultó muerta y cuatro más resultaron heridos, en un ataque de un grupo armado con fusiles automáticos, los cuales dispararon contra la fachada, puertas y ventanas del inmueble.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad, el Ejército y la Guardia Nacional sobre detonaciones de armas de fuego en la calle Santa Rita, esquina con San Asunción, en la zona de la Central de Abastos, en la salida sur de Culiacán.

Ataque armado a minicasino clandestino

Los datos aportados, establece que varias personas se encontraban en una jugada, en el interior de una vivienda, cuando escucharon disparos que pegaban en la fachada, puertas y ventanas, pese a que buscaron refugio, uno de ellos perdió la vida y cuatro hombres más resultaron heridos.

Escoltados por las fuerzas de seguridad y militares, los elementos de auxilio que acudieron al lugar, brindaron las primeras curaciones a los lesionados y luego los trasladaron a hospitales para su atención.

Sobre la persona que resultó muerta, esta no fue identificada, por lo que los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado, luego de levantar las evidencias y testimonios, dispusieron el envió del cuerpo al Servicio Médico Forense.

