Culiacán, Sin. a 12 de Sep.- A excepción del municipio de San Ignacio, en el resto de los diecinueve municipios se celebrará la tradicional fiesta del , por lo que en el caso de , se dispondrán de 156 camiones urbanos brindaran servicio de traslado gratuito a los asistentes,

Marco Antonio Osuna Moreno, Titular de Vialidad y Transporte del Estado explicó que la cobertura gratuita del transporte que iniciará desde la cuatro de la tarde, en la capital del estado.

En cada ruta, se contará con tres unidades, los cuales darán servicio continuo, hasta el último pasajero, para que las familias puedan asistir al evento de la noche del grito en el Palacio de Gobierno, donde se presentara , Marisela y el Coyote con su banda, entre otros artistas.

Durante los festejos patrios, se contará con vigilancia en los 20 municipios del estado, con fuerzas federales y estatales, en el caso de la capital del estado, todas las rutas de camiones urbanos, se contará con patrullajes y en el caso de Palacio de Gobierno, se ubicará unidades de control.

En el caso del municipio de San Ignacio, el presidente municipal, Luis Fernando Loaiza anunció que fue suspendido los festejos de patrios, por la situación de inseguridad que se presenta, por lo que pidió a la población su comprensión.

