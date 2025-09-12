Culiacán, Sin.- El cantante de corte internacional Miguel Bose, que había cancelado su presentación en los festejos de la noche del Grito de Independencia, en Culiacán, por recomendaciones de sus seguidores, rectificó su postura y mantuvo su decisión de estar presente en el evento, con mayor seguridad.

Rubén Rocha Moya, gobernador del estado comentó que se tuvo comunicación con el artista, el cual hizo una serie de peticiones en cuanto a su seguridad, una vez que se cumplió sus demandas y exponerle la situación y las medidas que se tienen para este evento, este decidió mantener su contrato de presentación.

Señaló que por lo que se conoce, Miguel Bosé, recibió recomendaciones de seguidores de no presentarse en la fiestas patrias en la capital del estado, por lo que este había notificado la cancelación de su participación en el evento artísticos, en el que se presentaran Marisela, El Coyote y su banda.

Afirmó que los festejos del Grito de Independencia, se mantienen en toda las alcaldías del estado, a excepción del municipio de San Ignacio, donde las autoridades consideran que no existen las condiciones de seguridad necesarias, aún cuando el no comparte este punto de vista.

Subrayó que los presidentes municipales tienen la autonomía para determinar si e posible realizar las fiestas patrias, por lo que cada uno de ellos, conocen muy bien la situación de su terreno para determinar lo que procede.

Rocha Moya externó que en el caso del municipio de Navolato, su alcalde, solo emitió un comentario que evaluaba las condiciones de seguridad que prevalecen, sin embargo, por lo que conoce, este si celebrará las fiestas.

En relación al servicio del transporte urbano, en la Noche del Grito, apuntó que los concesionarios, ya determinaron que brindarán servicio gratuito a partir de las cuatro de la tarde y concluirá a la una de la mañana, para que las familias puedan trasladarse a la explanada de Palacio de Gobierno y luego retornar tranquilos a sus hogares.

Subrayó que se contará con un operativo especial de vigilancia con las fuerzas estatales y federales en los veinte municipios del estado y en la capital de Sinaloa, se reforzará la vigilancia en zonas estratégicas.

Garantizan seguridad y transporte para el público que disfrute de Miguel Bosé

Consideró que existen las condiciones de seguridad para que las familias puedan salir de sus hogares a presenciar los festejos patrios, con un servicio de transporte gratuito que les permitirá retornar a sus hogares con tranquilid

Marco Antonio Osuna Moreno, Titular de Vialidad y Transporte del Estado explicó que la cobertura gratuita del transporte que iniciará desde la cuatro de la tarde, se cubrirán cincuenta y dos rutas y un total de 156 camiones en la capital del estado.

En cada ruta, se contará con tres unidades, los cuales darán servicio continuo, hasta el último pasajero, para que las familias puedan asistir al evento de la noche del grito en el Palacio de Gobierno, donde se presentara Miguel Bosé, Marisela y El Coyote con su banda, entre otros artistas.

Durante los festejos patrios, se contará con vigilancia en los veinte municipios del estado, con fuerzas federales y estatales, en el caso de la capital del estado, todas las rutas de camiones urbanos, se contará con patrullajes y en el caso de Palacio de Gobierno, se ubicará unidades de control.

En el caso del municipio de San Ignacio, el presidente municipal, Luis Fernando Loaiza anunció que fue suspendido los festejos de patrios, por la situación de inseguridad que se presenta, por lo que pidió a la población su comprensión.

