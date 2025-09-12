Conscientes de que podría tratarse de la última gira de Oasis, los fans mexicanos agotaron los dos conciertos que dará Oasis en el país como parte su Live’25 Tour.

El regreso al escenario de los hermanos Gallagher, tras 16 años separados por pleitos, se verá esta noche en el Estadio GNP.

Canciones como “Hello”, “Morning glory” y “Cigarettes & alcohol” se esperan escuchar en la banda de rock inglesa en el inicio de su tour por Latinoamérica, tras haber pisado escenarios de Europa y Estados Unidos.

La hija de Noel fue captada en un hotel de Paseo de la Reforma. Fotos: David Rosas y César González / EL UNIVERSAL

Con 70 millones de discos vendidos, es una agrupación histórica e irrepetible, afirma el locutor Jessie Cervantes, y aunque a lo largo de los años han cambiado de músicos de acompañamiento, la esencia siempre ha estado en Liam y Noel.

“Oasis son los hermanos Gallagher. Puedes poner, quitar o cambiar integrantes; el arquitecto sonoro es Noel, el cerebro y el control, pero sin la voz de Liam no hay Oasis. Juntos son una banda imparable”, considera el director de la estación de radio Exa.

Cervantes asistirá a los dos conciertos de la banda acompañado de sus dos hijos, fans de la agrupación. Comparte que Jesús, el mayor, de 35 años, fue quien introdujo a su hermano de 25 en la llamada oasismanía.

Los fans aguardaron ayer a sus ídolos donde se hospedan. Fotos: David Rosas y César González / EL UNIVERSAL

“Mi hijo creció con lo que su hermano le contaba: esa emoción de lo que era Oasis antes de la fractura entre Liam y Noel”.

El locutor describe como enigmática la facilidad de los Gallagher para atrapar a nuevas generaciones, un fenómeno que define como un “cruce generacional”.

Los propios hijos del locutor son ejemplo de ello: siguen al grupo con devoción, analizan sus letras y, en sus propias palabras, consumen su música de una forma “casi enferma”.

“El fanático de Oasis no es el fanático convencional, es aquel que se sabe su discografía completa, que con orgullo porta una camiseta de Oasis, que ya sabe el setlist, y ese día será el momento de soltar recuerdos, anécdotas, van a rodar lágrimas en el estadio”.

Jessie adelanta que la gran pasión de su hijo Jesús por Oasis es tal que es probable que llegue al Estadio GNP con varias horas de anticipación para asegurarse de tener una de las mejores vistas.

La canción que le gusta, precisa, más a Jesús es la de “Champagne supernova”, por lo que, cuando llegue el momento, le dará a su hijo espacio para gozar de ese momento esperado desde hace 16 años cuando en 2009 Noel anunció su salida de la agrupación.

Con más de 35 años de trayectoria en la radio, Cervantes admite que no existe certeza sobre el futuro del grupo británico tras el Oasis Live ‘25.

“Hay que disfrutarlos este fin de semana y esperar que el tiempo y el destino nos den más de Oasis. Pero nada está garantizado: pueden ser sus últimos shows”.