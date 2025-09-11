Oasis está a solo un día de subir al escenario del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX) este 12 y 13 de septiembre para ofrecer uno de los conciertos más esperados del año. Antes del show, decenas de seguidores ya aguardan a las afueras de The Ritz-Carlton, uno de los hoteles más lujosos de la capital, donde podrían estar hospedados los integrantes de la banda británica.

Aunque no hay una confirmación oficial de que Liam y Noel Gallagher se encuentren en el lugar, uno de los guitarristas del grupo, Andy Bell, ya fue visto en las escaleras eléctricas, saludando a las aproximadamente 30 personas reunidas bajo un cielo nublado.

La fanática Paula Baz, psicóloga de 45 años originaria de Buenos Aires, Argentina, viajó hasta México para ver a Oasis. Ha seguido a la banda por Los Ángeles y ahora en CDMX; calcula haber gastado cerca de 4 mil dólares en su travesía, una inversión que, asegura, ha valido cada centavo.

Paula Baz y Scarlet, fans de Oasis. Foto: César González/ EL UNIVERSAL

Con carteles, playeras, discos y vinilos en mano, los fans se han colocado al costado izquierdo del edificio, con la esperanza de ver a sus ídolos de cerca. Incluso tienen una agenda definida: mañana, viernes 12 de septiembre, planean partir hacia el Estadio GNP alrededor del mediodía.

Liam Gallagher estaría en otro hotel

Entre los rumores que circulan entre los seguidores está la teoría de que los hermanos Gallagher eligieron distintos hoteles. Se especula que Noel se hospeda en The Ritz-Carlton, mientras que Liam habría optado por The Four Seasons, ubicado a solo unas calles del primero.

La sospecha surgió cuando algunos fans vieron al guardaespaldas de Liam en calles cercanas a ese hotel. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la zona de la Estela de Luz, no hay vallas ni proyecciones especiales para resguardar a los artistas, lo que sugiere que mantienen un perfil bajo antes del esperado concierto.