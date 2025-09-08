Oasis regresa a la Ciudad de México con dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 12 y 13 de septiembre, como parte de su "Oasis Live '25", la primera gira mundial desde su separación en 2009. Tras 16 años de espera, los hermanos Gallagher volverán a compartir escenario en una de las reuniones más ansiadas por los fans del rock, por ello, te recomendamos algunos documentales y conciertos que puedes ver antes de sus shows.

Con Cage the Elephant como teloneros, el setlist promete un viaje por los himnos que marcaron a toda una generación: "Wonderwall", "Don’t look back in anger" y "champagne supernova", además de un repaso completo por su álbum "Definitely Maybe" de 1994, en celebración de su 30º aniversario.

Documentales para entrar en el universo de Oasis

La historia de Oasis no sólo vive en los escenarios, también en la pantalla. Uno de los retratos más célebres es "Oasis: Supersonic" (2016), dirigido por Mat Whitecross y producido por el equipo detrás de Amy. El documental recorre los años de formación y el ascenso vertiginoso de la banda, mostrando material inédito, entrevistas y detrás de cámaras que capturan la esencia de los Gallagher en su mejor momento.

La película fue bien recibida por la crítica, con un 84% de aprobación en Rotten Tomatoes, destacando su mirada emotiva sobre los años de gloria del grupo. Está disponible en Netflix.

Más recientemente, Prime Video estrenó "The Oasis Revolution", dirigido por la británica Hannah Wilcox. A diferencia de otros proyectos que enfatizan la rivalidad entre Noel y Liam, este documental explora el impacto cultural y político de Oasis en la Inglaterra de los 90, con entrevistas inéditas y material restaurado que rescata la conexión entre la banda y el orgullo obrero que revitalizó al Reino Unido pos-Thatcher.

Así fue "10 Years of Noise and Confusion", el tour de Oasis

Antes del regreso actual, Oasis hacía giras memorables. Una de las más recordadas fue "10 Years of Noise and Confusion en 2001", celebrada en venues más íntimos para conmemorar la primera década del grupo.

Invitados como Paul Weller y Johnny Marr -algunos de sus músicos originales- se sumaron al festejo, y parte de esas noches, quedaron inmortalizada en grabaciones que hoy se pueden encontrar en plataformas como Apple TV y Paramount+.

Hablar de Oasis es hablar de la banda que definió el britpop y marcó a toda una generación con su sonido directo, arrogante y emocional.

Hoy, la reunión de los Gallagher en México no es sólo un concierto, es la posibilidad de revivir la revolución cultural que inició en Manchester hace tres décadas.

