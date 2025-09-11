Más Información

Colectivo presenta queja ante CNDH por caso Museo Dolores Olmedo

Colectivo presenta queja ante CNDH por caso Museo Dolores Olmedo

Proponen ajuste de tarifas en museos y zonas arqueológicas; aumento más alto alcanzaría el 223%

Proponen ajuste de tarifas en museos y zonas arqueológicas; aumento más alto alcanzaría el 223%

INBAL reanuda actividades en museos y teatros luego de dos días de cierre

INBAL reanuda actividades en museos y teatros luego de dos días de cierre

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

Trabajadores sindicalizados cierran la Biblioteca Vasconcelos

VOID, homenaje a lo plural en tiempos de oscuridad

VOID, homenaje a lo plural en tiempos de oscuridad

Rebecca Makkai incursiona en el género del true crime

Rebecca Makkai incursiona en el género del true crime

La música mexicana se prepara para envolverse en la pantalla más futurista del mundo: el confirmó tres conciertos en septiembre de 2026 en de Las Vegas.

El sonorense será así el primer latino en encabezar este recinto que ha redefinido la experiencia en vivo desde su inauguración en 2023, con shows de músicos como U2 y Backstreet boys.

El anuncio, dado por el cantante un día antes de su presentación en la Ciudad del Pecado, ocurre justo cuando el regional mexicano está en el centro del debate público por sus contenidos y éxito, como confirmó en conferencia de prensa.

Lee también:

La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa el concurso México Canta por la Paz, que busca promover letras alejadas de la apología del delito y orientar a las nuevas generaciones hacia narrativas de amor, desamor e identidad cultural.

Carín León, originario de Hermosillo, se distingue de sus contemporáneos por mantenerse lejos de la corriente de corridos tumbados.

Sus canciones abordan sobre todo el amor y el desamor, con títulos como “Primera Cita”, “No es por acá” o “Te lo agradezco”, que han conectado tanto con públicos tradicionales como con nuevas audiencias en todo el continente Americano .

Antes de su cita en la Sphere, el intérprete se presentará este viernes 12 de septiembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena, dentro de su Boca Chueca Tour 2025.

Su proyección internacional justo sw ha fortalecido con la colaboración en Forever (Legendary Edition) de Bon Jovi, que saldrá en octubre.

En él, el mexicano interpreta el tema bilingüe “We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil”.

Lee también:

De Hermosillo al mundo: la carrera de Carín León

Óscar Armando Díaz de León Huez nació en 1989 en Hermosillo, Sonora.

En pocos años pasó de los escenarios locales a convertirse en una de las voces más representativas del regional mexicano. Su estilo combina guitarras norteñas y acordeones con influencias de rock, country, soul y flamenco.

Ganador del Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana, ha colaborado con artistas como Maluma, Alejandro Fernández, Kacey Musgraves y C. Tangana.

Sus discos Colmillo de Leche y Boca Chueca Vol. 1 consolidaron su ascenso, mientras que su actual gira lo ha llevado a Estados Unidos y Europa antes de cerrar en Latinoamérica.

* Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

De enemigas a cómplices: Paris Jackson y Ester Expósito se reencuentran en Barcelona tras polémico desplante. Foto: Tomada de X @tudimebeto / @esterbrasil

De enemigas a cómplices: Paris Jackson y Ester Expósito se reencuentran en Barcelona tras polémico desplante

Anna Wintour ignora a Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. VIDEO. Foto: AFP/AP/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Anna Wintour ignora a Peso Pluma y Kenia Os en la Semana de la Moda de Nueva York. VIDEO

Candice Swanepoel walks the runway El look deportivo con el que Candice Swanepoel presumió su figura de ensueño y encendió las redes. Foto: AP

El look deportivo con el que Candice Swanepoel presumió su figura de ensueño y encendió las redes

Revelan fuerte ruptura de Nodal con su familia por Ángela Aguilar: “Está sólo como un perro”. Foto: AFP

Revelan fuerte ruptura de Nodal con su familia por Ángela Aguilar: “Está sólo como un perro”

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley se lleva todas las miradas con vestido transparente a los 60 años