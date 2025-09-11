Monterrey.- El legado que Juan Gabriel dejó en la música es eterno y a nueve años de su muerte llegará hasta el cielo.

Esta mañana, en el aeropuerto de la ciudad de Monterrey, entre la música del mariachi y como un homenaje especial, se presentó el segundo avión con la imagen del "Divo de Juárez".

La imagen de Juan Gabriel es inmortalizada en un avión de Viva Aerobus. Foto: EL UNIVERSAL / Mariel López

Desde el hangar de Viva Aerobus, el hijo del fallecido cantante, Jean Aguilera, agradeció este reconocimiento que mantiene vigente a la leyenda de Juan Gabriel.

"Muchas gracias por este gran honor que mantiene el legado de mi papá vivo. Esto es para ustedes, es para su gente", dijo.

A este tributo se suma el lanzamiento de "Eterno", un álbum póstumo del cantautor con nueve canciones indéditas, algunas de las muchas que dejó antes de su partida.

Esta aeronave forma parte de un proyecto que comenzó en 2023, explicó Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, y es una forma de llevar un poquito se Juanga a todo México.

El nuevo avión, con capacidad para 186 pasajeros, comenzará operaciones este viernes, y su primer vuelo tendrá un destino muy especial: Ciudad Juárez, tierra que adoptó a la leyenda.

La imagen de Juan Gabriel es inmortalizada en un avión de Viva Aerobus. Foto: EL UNIVERSAL / Mariel López

El homenaje se enmarca dentro de las actividades previstas rumbo al décimo aniversario del fallecimiento de Juan Gabriel, que se cumplirá en 2026.

Aguilera cerró el evento con un mensaje emotivo: “De parte de mi familia, agradecido de que sigan cantando, bailando, llorando con él y con nosotros. Muchas gracias”.

