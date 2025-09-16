Cuatro mujeres del profundo Sotavento Veracruzano, quienes llevan en la sangre el Son Jarocho, emprenderán una gira musical europea por Bélgica, Suiza y Francia.

Integradas en La Surada, fueron invitadas a tocar el son jarocho en plazas públicas, espacios musicales y en la propia Opera Nacional de Lyon en Francia del 6 al 18 de octubre.

A las integrantes de La Surada, Patricia Barradas, Eréndira Blanco Vargas, Sirani Guevara González y Guadalupe Santiago Valis, se les unirá como invitada especial la francesa Charlotte Espieussas, acordeonista, cantante y percusionista.

Su música –proveniente de una cultura que bebieron desde niñas en los pueblos del sur veracruzano-, resonará en Bruselas, Bélgica, así como en Ginebra, Suiza, además de en Lyon, Paris y Toulouse en Francia.

Foto: Especial

La fecha más importante de su gira será en la Ópera Nacional de Lyon en Francia, donde podrán exhibir porque salieron de sus comunidades para demostrar que la mujer jarocha tiene derecho a estar en los escenarios, a expresar su identidad, su pertenencia y a ganar visibilidad a través del son jarocho.

“Para nosotros es súper importante esta fecha, porque es la primera gran que haremos en Europa como agrupación luego de casi cuatro años de habernos formado, es un privilegio y honor que nos estén financiando por lo menos los pasajes del viaje”, expresó Sirani Guevara.

Tocando con pasión las jaranas y guitarras, llevarán a los europeos a los pueblos y comunidades del Sotavento Veracruzano, a las arraigadas costumbres de las familias, a los campos fértiles, a las plazas públicas donde la cultura se muestra en todo su esplendor.

En el mundo del son jarocho, históricamente dominado por los hombres, creyeron que para interpretar su música no necesitaban más que el reconocimiento de ellas mismas, con su oficio, sus historias personales, familiares y comunitarias.

Foto: Facebook La Surada

“Es súper importante porque nosotras intentamos hacer el punto justo que en el sur de Veracruz no es que no haya mujeres músicas o que no haya músicas buenas, sino que la cultura y la violencia sistémica no permite que salgan mujeres profesionistas de la música”, recordó.

Solo Sirani se dedica de tiempo completo a la música, el resto de sus compañeras tiene otros trabajos, por lo que la gira recobra mucho mayor valor.

“Se trata de visibilizar que hay muchas mujeres muy buenas, músicas jarochas, pero que no están visibles ni consagradas como los músicos jarochos porque tienen a su cuidado todo lo demás y las músicas”, dijo.

Previamente a la fecha importante, visitarán diversas ciudades europeas con una minigira a partir del 25 de este mes con lo que llaman “la suradita”, es decir sólo con algunas de sus integrantes, para llegar con la agrupación completa a sus presentaciones estelares.

afcl/LL