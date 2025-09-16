Más Información

Huajuapan de León. – Dos mujeres perdieron la vida y una menor de edad resultó herida por disparos de arma de fuego, luego de la ceremonia del Grito de Independencia en la comunidad de Yetla de Juárez, perteneciente al .

Se trata de una mujer de 59 años y una de 28 años, quienes perdieron la vida debido a las lesiones de armas de fuego. Los hechos ocurrieron mientras regresaban a sus domicilios cuando fueron alcanzadas por las balas. Habían acudido a las celebraciones de la noche del grito de Independencia realizadas en la explanada de esa comunidad.

Además, una menor de edad fue lesionada y la reportan como grave en el centro de salud.

De acuerdo a los vecinos de esta comunidad, las autoridades locales supuestamente habrían autorizado el uso de armas de fuego durante las celebraciones del Día de la Independencia.

Previo a las pérdidas, se realizaba un baile de festejo, mismo que fue cancelado luego del trágico suceso. Los pobladores señalan que las detonaciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas de la noche, en varios puntos de la comunidad como parte de los festejos por la noche de la Independencia.

