Huajuapan de León. – Dos mujeres perdieron la vida y una menor de edad resultó herida por disparos de arma de fuego, luego de la ceremonia del Grito de Independencia en la comunidad de Yetla de Juárez, perteneciente al municipio de Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

Se trata de una mujer de 59 años y una de 28 años, quienes perdieron la vida debido a las lesiones de armas de fuego. Los hechos ocurrieron mientras regresaban a sus domicilios cuando fueron alcanzadas por las balas. Habían acudido a las celebraciones de la noche del grito de Independencia realizadas en la explanada de esa comunidad.

Además, una menor de edad fue lesionada y la reportan como grave en el centro de salud.

De acuerdo a los vecinos de esta comunidad, las autoridades locales supuestamente habrían autorizado el uso de armas de fuego durante las celebraciones del Día de la Independencia.

Previo a las pérdidas, se realizaba un baile de festejo, mismo que fue cancelado luego del trágico suceso. Los pobladores señalan que las detonaciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas de la noche, en varios puntos de la comunidad como parte de los festejos por la noche de la Independencia.

afcl/LL