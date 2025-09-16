Más Información

Ciudad Victoria.- Al vitorear a los héroes ante miles de ciudadanos que se congregaron al evento del , el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, cometió el error de confundir el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, a quien arengó como “¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!”.

La tradicional ceremonia se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, en el marco del 215 Aniversario del inicio de la .

El presidente municipal repitió, desde el balcón central, el llamado de libertad y de justicia proclamado en 1810, por Miguel Hidalgo y Costilla en el conocido como grito de independencia.

Miles de ciudadanos respondieron al edil maderense en su arenga a los héroes: “¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!”.

“¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa María Morelos y Pavón!” (minuto 1:58:30 de la transmisión en vivo).

NOCHE MEXICANA 2025

GRITO DE INDEPENDENCIA 2025

Publicado por Gobierno Ciudad Madero en Lunes, 15 de septiembre de 2025

Después continuó con Ignacio Allende, Leona Vicario, Ignacio Aldama, Vicente Guerrero, Galeana y Matamoros.

“¡Viva la Independencia de México! ¡Viva Ciudad Madero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, continuó, para seguir con el repique de las doce campanadas.

Tras la última campanada, la multitud entonó a una sola voz, los acordes del , mientras daba inicio a la pirotecnia.

En la explanada del edificio municipal se desarrolló una verbena popular y la presentación de un espectáculo artístico y cultural, en el que tomaron parte alumnos de los talleres de música y danza del DIF, así como de la escuela de violín de Ciudad Madero; el Ballet Folklórico “Yacatecutli”, el Mariachi Aventurero, la Soprano Karla Lazo, y el Grupo Legendario.

La noche de fiesta popular cerró con la actuación del grupo musical La Firma.

