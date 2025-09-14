Más Información

Las luces del Allegiant Stadium en Las Vegas se encendieron para uno de los combates más esperados del año: Saúl “CaneloÁlvarez vs. Terence Crawford. Sin embargo, la ceremonia previa que tradicionalmente acompaña a los himnos nacionales tuvo un giro inesperado.

Fey, quien originalmente estaba programada para interpretar el Himno Nacional Mexicano frente al público, finalmente lo cantó en privado, dentro de los vestidores, acompañando únicamente a Canelo y su equipo. El gesto permitió mantener la tradición, aunque la transmisión oficial no incluyó la interpretación.

El cambio se debió a que Dana White, presidente de la UFC y coproductor del evento junto a Turki Al-Sheikh, ministro de Arabia Saudí, decidió mantener introducciones más breves y sin excesos de espectáculo, siguiendo la línea que aplica en los eventos de artes marciales mixtas.

En esta ocasión, Canelo tampoco fue acompañado por ningún artista en su entrada al cuadrilátero. La última vez que un intérprete acompañó al boxeador mexicano fue Majo Aguilar en un evento anterior.

