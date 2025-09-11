Terence Crawford asegura que vencerá a Saúl 'Canelo' Álvarez: "Estoy listo para sorprender al mundo"

La carrera de Terence Crawford (41-0-0, 31 nocauts) está llena de momentos memorables, aunque su próxima pelea contra Saúl 'Canelo' Álvarez será su punto más alto.

Por el rival, el escenario, la cantidad de gente que verá la pelea a través de Netflix, y por lo que está en juego: convertirse en el primer boxeador en la era de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

Este jueves, en la T-Mobile Arena, donde se llevó a cabo la última conferencia de prensa antes del gran combate el 13 de septiembre, Bud aseguró que "estoy listo para sorprender al mundo" con una victoria sobre Álvarez Barragán; sin embargo, reconoció que sería el primero en hacerlo en la rama varonil, ya que le dio su lugar a la hazaña lograda por Claressa Shields en la rama femenil.

"Fui el primero en hacerlo en dos divisiones y ahora seré el primero en hacerlo en tres", aseguró Crawford, que además de un récord impresionante, tiene un carácter inquebrantable.

Al nacido en Omaha no le afectaron los ensordecedores abucheos del público mexicano que se acercó a la T-Mobile Arena para apoyar al tapatío; de hecho, los alentó a que griten más fuerte.

🗣️ “Voy a salir a hacer lo que hago mejor y eso es ganar la pelea”



Bud Crawford se mantiene convencido de que vencerá al Canelo este sábado en el estadio Allegiant pic.twitter.com/LVvwlg9itG — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 12, 2025

"Griten más, no los escucho", respondía con risas y gestos de llanto hacia las gradas.

Entre él y Canelo no hubo faltas de respeto, al contrario, reconocieron la trayectoria que han construido; no obstante, el estadounidense cree que no hay debate en quién es mejor boxeador.

"No podía suceder en un mejor momento, este es mi momento y el sábado se lo voy a mostar al mundo (...) Voy a salir a hacer lo mejor que sé hacer y es ganar una pelea de manera decisiva. Eso es lo que haré el sábado. Voy a entrar en los libros de historia y el debate se va a terminar", agregó.

