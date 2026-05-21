La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, acusados por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, se entregaron de manera voluntaria y sin intervención del gobierno mexicano.

Durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que ambos exfuncionarios decidieron ponerse a disposición de las autoridades estadounidenses por cuenta propia.

“Ah no, ellos decidieron, ellos entregarse. Las dos personas que entraron en contacto con el gobierno de Estados Unidos se entregaron”, declaró.

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Sheinbaum Pardo insistió en que se trató de una determinación personal y afirmó que corresponde a los involucrados explicar los motivos de su entrega.

“Pero ya sabrán ellos por qué se entregaron”, añadió.

Al ser cuestionada sobre posibles contactos entre el Gabinete de Seguridad y otras personas señaladas por autoridades estadounidenses, la titular del Ejecutivo rechazó dicha versión y sostuvo que las investigaciones corresponden exclusivamente a la Fiscalía General de la República.

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“¿Pero para qué tenemos comunicación?”, respondió. “No, no, a ver, la fiscalía hace su investigación. ¿Ah sí? O sea, ¿cómo que si hay comunicación personal?”, agregó.

Finalmente, la Presidenta indicó que hasta el momento ninguno de los involucrados ha solicitado respaldo diplomático o asistencia consular por parte del gobierno mexicano tras entregarse en Estados Unidos.

“No, no la han pedido”, respondió.

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