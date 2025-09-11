Terence Crawford representará un fuerte desafío para Canelo Álvarez; las razones por las que será uno de sus mayores retos

No es la primera vez que ojos ajenos miran a Terence Crawford por encima del hombro, como si su destino estuviera lejos del boxeo. Sin embargo, “Bud” siempre ha sido consciente de su propia fuerza: “Decían que necesitaba conseguirme otro trabajo porque no sería campeón del mundo. Me dijeron tantas cosas en toda mi vida… Y yo solamente dije: veanme lograrlo”.

El boxeador estadounidense representará un reto significativo para el “Canelo” Álvarez porque ha forjado un camino sólido desde su debut como profesional. Un lejano 2008 que lo vio dar su primer nocaut y que, en el presente, le permite presumir un récord invicto de 41 victorias. De ellas, 31 han sido por nocaut.

De hecho, “Bud” Crawford fue campeón indiscutible en dos divisiones: 135 y 147 libras. El boxeador estadounidense escribió historia en la denominada "nueva época" del boxeo, después de unificar los cinturones de CMB, AMB, FIB y OMB.

En un sentido más amplio, se coronó en las divisiones de 135, 140, 147 y 154 libras. Un abanico que va desde el peso ligero hasta welter.

Quizás de forma más silenciosa, pero consistente, Crawford ha trabajado para dejar su huella en el boxeo. Y este sábado, 13 de septiembre, buscará imponerse ante el "Canelo" Álvarez en el imponente estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos.

Su respaldo para la pelea serán, precisamente, los números que ha construido a lo largo de su carrera, fiel a su estilo ambidiestro.

Terence Crawford y "Canelo" Álvarez encarándose en conferencia de prensa - Foto: AP

¿Cuándo será la pelea entre "Canelo" Álvarez y Terence Crawford?

Sábado, 13 de septiembre

Horario: aproximadamente a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

aproximadamente a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: a través de la señal de Netflix.

