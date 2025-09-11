Más Información

Guadalajara Open: Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi avanzan a segunda ronda al vencer a Fernanda Contreras y Rebecca Marino en duelo de mexicanas

Guadalajara Open: Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi avanzan a segunda ronda al vencer a Fernanda Contreras y Rebecca Marino en duelo de mexicanas

Terence Crawford representará un fuerte desafío para Canelo Álvarez; las razones por las que será uno de sus mayores retos

Terence Crawford representará un fuerte desafío para Canelo Álvarez; las razones por las que será uno de sus mayores retos

Cruz Azul busca el liderato del Apertura 2025; Nicolás Larcamón quiere un equipo protagonista

Cruz Azul busca el liderato del Apertura 2025; Nicolás Larcamón quiere un equipo protagonista

Canelo Álvarez gastó más de 10 millones de pesos en un Lamborghini: Este es su nuevo lujoso automóvil

Canelo Álvarez gastó más de 10 millones de pesos en un Lamborghini: Este es su nuevo lujoso automóvil

Canelo Álvarez revela cuándo se retirará del boxeo profesional: "Es la edad ideal" aseguró

Canelo Álvarez revela cuándo se retirará del boxeo profesional: "Es la edad ideal" aseguró

No es la primera vez que ojos ajenos miran a por encima del hombro, como si su destino estuviera lejos del boxeo. Sin embargo, “Bud” siempre ha sido consciente de su propia fuerza: “Decían que necesitaba conseguirme otro trabajo porque no sería campeón del mundo. Me dijeron tantas cosas en toda mi vida… Y yo solamente dije: veanme lograrlo”.

El boxeador estadounidense representará un reto significativo para el “CaneloÁlvarez porque ha forjado un camino sólido desde su debut como profesional. Un lejano 2008 que lo vio dar su primer nocaut y que, en el presente, le permite presumir un récord invicto de 41 victorias. De ellas, 31 han sido por nocaut.

De hecho, “BudCrawford fue campeón indiscutible en dos divisiones: 135 y 147 libras. El boxeador estadounidense escribió historia en la denominada "nueva época" del boxeo, después de unificar los cinturones de CMB, AMB, FIB y OMB.

En un sentido más amplio, se coronó en las divisiones de 135, 140, 147 y 154 libras. Un abanico que va desde el peso ligero hasta welter.

Quizás de forma más silenciosa, pero consistente, Crawford ha trabajado para dejar su huella en el boxeo. Y este sábado, 13 de septiembre, buscará imponerse ante el "Canelo" Álvarez en el imponente estadio Allegiant de Las Vegas, Estados Unidos.

Su respaldo para la pelea serán, precisamente, los números que ha construido a lo largo de su carrera, fiel a su estilo ambidiestro.

Lee también

Terence Crawford y "Canelo" Álvarez encarándose en conferencia de prensa - Foto: AP
Terence Crawford y "Canelo" Álvarez encarándose en conferencia de prensa - Foto: AP

¿Cuándo será la pelea entre "Canelo" Álvarez y Terence Crawford?

Sábado, 13 de septiembre

  • Horario: aproximadamente a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Transmisión: a través de la señal de Netflix.

Lee también

Terence Crawford Foto: ESPECIAL
Terence Crawford Foto: ESPECIAL

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios