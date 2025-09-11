Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuánto cuestan los productos oficiales de la pelea del año?

La ciudad de Las Vegas se revoluciona cuando es semana de pelea del Canelo Álvarez. Millones de turistas de todas partes del mundo se acercan a la capital del pecado para disfrutar una nueva exhibición del campeón indiscutido del peso supermediano, ahora frente a otro de los mejores libra por libra de la actualidad como Terence Crawford.

La expectativa crece día con día y a lo largo de la semana la afición tomó las calles de la ciudad para demostrarlo. Primero, con una multitud en las Fuentes del Bellagio donde tuvieron su primer cara a cara en Las Vegas; después, abarrotaron uno de los lobbys del hotel Fontainebleau donde hicieron su gran llegada a través de la alfombra roja y donde vibraron al ritmo de tambores y música de mariachi.

Ahí mismo, se encuentra una de las tiendas con productos oficiales de la pelea entre Canelo y Crawford a la venta.

Productos oficiales de la pelea Canelo vs Crawford / Foto: Nicolás Schiller - EL UNIVERSAL

¿CUÁNTO CUESTAN LOS PRODUCTOS OFICIALES DE LA PELEA ENTRE CANELO ÁLVAREZ Y TERENCE CRAWFORD?

Con distintos diseños, el público puede comprar playeras, gorras, sudaderas y chamarras exclusivas con los rostros de sus peleadores favoritos.

Playeras: 40 dólares (738 pesos mexicanos)

40 dólares (738 pesos mexicanos) Playeras exclusivas de Saúl Álvarez o Terence Crawford: 50 dólares (923 pesos mexicanos)

50 dólares (923 pesos mexicanos) G orras: Entre 40 y 45 dólares (máximo 830 pesos mexicanos)

Entre 40 y 45 dólares (máximo 830 pesos mexicanos) Sudadera: 90 dólares (mil 661 pesos mexicanos)

90 dólares (mil 661 pesos mexicanos) Chaqueta de cuero: 300 dólares (5 mil 538 pesos mexicanos)