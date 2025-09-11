Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo y dónde ver la conferencia de prensa EN VIVO?

Más Información

La tensa calma que envuelve la pelea entre se verá reflejada este jueves cuando protagonicen la última conferencia de prensa previo al combate.

Con el T-Mobile Arena de testigo, donde Saúl Álvarez brilló en repetidas ocasiones, los luchadores de la cartelera preliminar y principal tendrán una última oportunidad de decirse las cosas que quieran antes de la ceremonia de pesaje a realizarse este viernes y por supuesto, son Canelo y Crawford quienes se roban los reflectores.

Ahora, bajo la organización de Dana White, UFC y Netflix, se espera que en el evento estén algunas súper estrellas de Hollywood o de la industria del entretenimiento, para agregarle un sabor extra a las rivalidades en el cuadrilátero.

A continuación, te presentamos los detalles para que no te pierdas la conferencia de prensa.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA CONFERENCIA DE PRENSA DE CANELO ÁLVAREZ VS TERENCE CRAWFORD?

  • Día: jueves 11 de septiembre
  • Hora: a partir de las 19:00 horas
  • Lugar: T-Mobile Arena
  • Transmisión: UFC.com, Tudum por Netflix, UFC YouTube y el Instagram de Zuffa Boxing

