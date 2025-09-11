Kenny Bayless, testigo del poder de Canelo; el exárbitro que vivió cuatro noches de campeonato

Las peleas de Saúl Álvarez suelen ser eventos populares y multitudinarios, un pretexto para reunirse en casas de amigos y familiares para ver el combate en la telvisión, o algunos privilegiados separan la fecha en el calendario para viajar a ver la disputa en el estadio o Arena de turno. Sin embargo, hay una persona que vivió las mejores historias del Canelo a su lado, dentro el ring.

Se trata de Kenny Bayless, el exárbitro de 75 años retirado en 2023 e inducido al Salón de la Fama internacional del boxeo este año, que vive en Las Vegas y está presente en cada evento previo al combate del sábado en el estadio Allegiant ante Terence Crawford. Sin embargo, en su etapa como profesional, le tocó dirigir cuatro peleas históricas del tapatío como aquella ante Floyd Mayweather Jr., contra Amir Khan, Julio César Chávez Jr. y el histórico empate dividido contra Gennady Golovkin. Con ese currículum en la espalda, pronosticó una pelea tranquila en la defensa de sus cinturones el próximo sábado.

"Fui árbitro en cuatro de las peleas de campeonato de Canelo y como referee la clave es la justicia, que los peleadores sean limpios y que no haya distracciones, y estos dos (Canelo y Crawford) son limpios, esta debería ser una tarea tranquila para el árbitro del sábado a la noche", declaró en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El combate ante Mayweather Jr., lo recuerda como "un paseo en el parque", ya que "llegando a esa pelea sabía que sería limpia porque los dirigí varias veces y eso es lo que buscamos, minimizar las dificultades y en esa pelea ambos fueron muy educados, presentaron sus habilidades de la mejor manera y fue increíble ser parte de eso".

Nacido en 1950, se mudó a Las Vegas en 1972, vio pelear a Muhammad Ali contra Jerry Quarry y desde ahí le dedicó su vida al deporte. Primero como juez y árbitro amateur, hasta que fue árbitro licenciado en 1991. En su carrera impartió justicia en más de 800 combates y casi 200 de ellos por el título.