Jugador competitivo de Blind Tenis pide más oportunidades para personas con discapacidad; “Déjenos mostrarles que hay talento”

El Guadalajara Open 2025 continúa regalando historias para enmarcar, tanto dentro como fuera de la cancha de superficie dura del estadio Akron de Tenis.

El Centro Panamericano de Tenis es el escenario en donde se reúnen las mejores raquetas del mundo con el único objetivo de conquistar el trofeo de “El Árbol de la Vida”, pero también reúne a personas que son ejemplo de superación.

Javier Silva, jugador competitivo de Blind Tenis, acudió al inmueble tapatío para practicar esta versión adaptada del deporte blanco con la australiana Storm Sanders, quine se encuentra compitiendo en la séptima edición del Guadalajara Open.

El originario de la Ciudad de México disputó un mano a mano con la actual raqueta número 74 del mundo en una cínica para personas con discapacidad visual.

Después de un par de juegos y unos intensos raquetazos, Javier Silva platicó sobre su experiencia de vida y sobre su incursión en el Blind Tenis, luego de casi dos décadas de haberse visto afectado por la falta de visión.

“Me he esforzado en estos casi 20 años, [he tratado] de desafiarme y de romper lo establecido. En menos de seis meses, ya podía pegarle más a la pelota; es como en todo, empiezas practicando y terminas dominándolo”, declaró.

En zona mixta, tras su partido con Storm Sanders, el jugador competitivo de Blind Tenis pidió más apoyo para “las personas con alguna discapacidad”.

“Que nos den la oportunidad de mostrar el talento, no es lástima y no es nada de conmiseración; simplemente, déjenos mostrárselo y podemos hacer grandes cosas como sociedad. Falta credibilidad y apertura, sobre todo [ocupar] el deporte como vehículo para la inclusión”, manifestó.

Javier Silva resaltó que la versión adaptada del deporte blanco se puede jugar con normovisuales, por lo que compartió que es importante que las personas se sumen a esta iniciativa.

“No necesariamente necesitas una persona con discapacidad del otro lado, esa es la inclusión, poder jugar con una persona con o sin discapacidad, por eso se llama deporte adaptado, la única regla es jugar con una pelota que tiene sonido. [Necesitamos] más personas con discapacidad, tener gente clave que crea en el talento, en tu persona y que te lleven de la mano para que sigas trascendiendo”, finalizó el jugador competitivo de Blind Tenis.