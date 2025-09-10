Miguel Herrera vive una pesadilla en Costa Rica; la afición tica lo quiere fuera del país

Miguel Herrera se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados en su proceso como entrenador de la Selección de Costa Rica, al recibir un gran rechazo por parte de la afición.

Herrera, quien llegó con la ilusión de vivir su segunda experiencia en una Copa del Mundo con los ticos, ha visto ese sueño enfrentar serias complicaciones que han puesto en riesgo su proceso.

El extécnico del América se volvió tendencia en redes sociales luego de empatar 3-3 ante Haití en casa, dejando escapar la oportunidad de sumar tres unidades y poniendo en riesgo su sitio en la parte final de las eliminatorias de Concacaf.

El mexicano, quien logró el regreso de Keylor Navas a la selección, tuvo un mal manejo del partido, perdiendo una ventaja de dos goles y pidiendo la hora para evitar una dolorosa derrota ante su afición.

La pobre presentación provocó que un sector del estadio no dudara en lanzarse contra el estratega, pidiendo su salida del conjunto. Incluso, en plataformas digitales del país, se aseguró que la presión ya lo ha consumido.