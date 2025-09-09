Canelo Álvarez asegura que la pelea contra Terence Crawford “es la más grande en la historia del boxeo”

Comenzó la cuenta regresiva para la gran pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford el próximo sábado 13 de septiembre en el imponente estadio Allegiant.

Las Vegas es territorio del Canelo y en cada paso que da lo comprueba. Desde la presentación histórica en las Fuentes del Bellagio hasta su caminata por la alfombra roja en el Fontainebleau, en pleno strip de la ciudad del pecado, Canelo volvió a la tierra que lo vio escribir su nombre con letras doradas en la historia del boxeo.

Con la música mariachi de fondo, cientos de aficionados cantaron el ‘Cielito Lindo’ y ‘El Rey’ con banderas mexicanas, lucieron playeras conmemorativas de la pelea y presumieron réplicas de los cinturones que ha ganado Álvarez Barragán en su exitosa carrera.

El actual campeón indiscutido de los supermedios, se mostró seguro y elegante mientras avanzaba por la alfombra roja con su traje blanco y lentes negros junto a su entrenador Eddy Reynoso, el ministro árabe Turki Al-Sheikh y el presidente de la Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Su presencia desató la excitación y admiración de una multitud que espera ver al mexicano defender su legado ante uno de los retos más complicados de su carrera.

“Si alcanzas a ver está Riyadh Season, Netflix, todo lo que está involucrado en esta pelea, es la más grande en la historia del boxeo sin dudas”, declaró Canelo.

En calidad de villano, a Terence Crawford lo recibió un ensordecedor abucheo; sin embargo, el indiscutido campeón welter, respondió con una sonrisa irónica en su rostro y el gesto de pedir más gritos en su contra, una muestra de la templanza de quien se siente convencido de poder derrocar al Rey de Las Vegas.

“No estaría acá si no creyera que puedo vencer a Canelo, por eso creo que es una de las mejores peleas de la última década”, declaró Bud.