Andrea Becerra hace historia al ganar medalla de oro individual en el Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025

En un lluvioso y cardiaco duelo, Andrea Becerra venció 147-146 a Sofia Paiz en la Final del torneo compuesto femenil del Campeonato Mundial de Tiro con Arco Gwangju 2025, en Corea del Sur.

Esto representó la segunda presea dorada para México en la historia de lo Campeonatos Mundiales de Tiro con Arco. Ambas en esta edición, y ambas de la mano de Andrea.

Lee también Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"

Andrea Becerra se colgó la medalla de oro en la modalidad de equipos con Adriana Castillo y María Bernal. Además, logró el bronce en equipos mixtos con Sebastián García.

Andrea Maya Becerra Foto: @conadeoficial

La arquera originaria de Jalisco, había rozado la gloria en 2021, cuando se quedó con la medalla de bronce en el Mundial de Yankton en arco compuesto. Dos años más tarde, en la edición de Berlín 2023, se colgó la plata.

En la presente edición, el camino al oro para Maya fue: en Cuartos de Final venció a la también mexicana, Mariana Bernal (148-147), en Semifinales se impuso ante la colombiana, Alejandra Usquiano (148-146) y la emocionante final, a Sofía Paiz, de El Salvador (147-146).

HISTORY FOR MEXICO! 🇲🇽🏆

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! 🏹



Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

Lee también Charlyn Corral lidera el ranking de goleadoras de la IFFHS; superó a estrellas del Barcelona Femenil