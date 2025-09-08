Charlyn Corral lidera el ranking de goleadoras de la IFFHS; superó a estrellas del Barcelona Femenil

México sigue teniendo a la mejor goleadora del planeta, luego de darse a conocer la actualización más reciente del ranking de máximas anotadoras por parte de la Federación Internacional de Futbol, Historia y Estadística (IFFHS).

La responsable de ocupar ese lugar de privilegio es Charlyn Corral, delantera de las Tuzas del Pachuca, quien, tras un año brillante, logró mantenerse en la cima, incluso por encima de futbolistas que militan en los mejores equipos del mundo.

Corral, quien suma 35 goles en lo que va del año, se colocó por encima de estrellas como Ewa Pajor, del Barcelona, quien alcanzó los 31 goles, y la checa Katerina Svitkova, del Slavia Praga, que sumó la misma cantidad de tantos.

El reconocimiento para la referente de la Selección Mexicana no es el único que destaca por parte de la Liga MX, que también presenta a Aerial Chavarin y Montse Saldívar, quienes se encuentran en el décimo y undécimo lugar del ranking.

En la actual campaña, Corral suma un total de diez goles, esperando ampliar su buen momento en la Liga MX Femenil, en la que hace unas horas venció a Bravos y ahora enfrentará a Necaxa como local.